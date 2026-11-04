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Sezona slava je počela, a sa njom i višemesečni period bogatih i slasnih trpeza na kojima ne znamo šta pre da probamo. Kad odemo kod nekoga na slavu, nakon čestitanja i posluživanja žitom, razgovora o najnovijim temama i ispijanja kafe i nazdravljanja, pred goste se iznosi predjelo.

A tu se otvara čitav niz mogućnosti ukusa u kojima okupljeni gosti mogu da uživaju. Slane daske sa suhomesnatim proizvodima, pite, slane torte i salate predstavljaju okosnicu predjela, a tu su i slani rolati koji osim vizuelnog, pružaju i sjajno uživanje u hrani.

Ako biste i vi ove godine isprobali neki od recepata za slane rolate, a nemate mnogo vremena, predlažemo vam ovu varijantu gde od jedne smese možete, uz male izmene da napravite čak tri različita rolata.

Sastojci:

5 jaja

1 šolja brašna

1 šolja jogurta

1/2 kesice praška za pecivo

pola kašičice soli

Slani rolat Foto: Printscreen/Youtube/ГАЛИНА КУХНЯ

Za fil:

pavlaka

feta sir

sitno seckana šunka

kačkavalj

Za zeleni rolat:

sastojci za fil + 4,5 kašika dinstanog iseckanog spanaća

Za crveni rolat:

sastojci za fil + 3 kašike ajvara

Priprema:

ilustracija Foto: jupiter8 / Alamy / Profimedia

Odvojite belanca od žumanca, pa umutite belanca u čvrst snega. Žumanca umutite u drugoj posudi, pa potom dodajte brašno, koje ste prethodno promešali sa praškom za pecivo, a onda lagano promešajte. Dodajte jogurt i so, pa kada dobijete kompaktnu smesu, umešajte i belanca. Izlijte smesu u pleh obložen pek papirom, pa ispecite u rerni na 200 stepeni oko 20 minuta. Napravite fil tako što ćete pomešati pavlaku sa izgnječenim feta sirom i iseckanom šunkom, pa kada je kora pečena, uvijte je u vlažnu krpu i ostavite je da se dobro ohladi. Potom je nafilujte i uvijte u rolat. Odozgo po želji premažite pavlakom i obilno pospite rendanim kačkavaljem.

Pored ovog osnovnog, žutog rolata sa šunkom, možete da napravite i zeleni rolat tako što ćete u fil dodati i spanać, a ako želite i crveni rolat, onda u fil pored svih sasojaka dodajte i ajvar.

VIDEO: Rolat od lisnatog testa