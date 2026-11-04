Jedna smesa, a 3 vrste najukusnijih slanih rolata: Efektno i kremasto predjelo koje se lako sprema, a nestaje začas
- Od jedne smese pravi se čak tri slana rolata, pa je recept praktičan za slavsku trpezu i brzo predjelo.
- Osnovu čine jaja, brašno, jogurt i fil od pavlake, feta sira i šunke, uz kačkavalj odozgo.
- Varijante se dobijaju dodatkom spanaća za zeleni ili ajvara za crveni rolat.
Sezona slava je počela, a sa njom i višemesečni period bogatih i slasnih trpeza na kojima ne znamo šta pre da probamo. Kad odemo kod nekoga na slavu, nakon čestitanja i posluživanja žitom, razgovora o najnovijim temama i ispijanja kafe i nazdravljanja, pred goste se iznosi predjelo.
A tu se otvara čitav niz mogućnosti ukusa u kojima okupljeni gosti mogu da uživaju. Slane daske sa suhomesnatim proizvodima, pite, slane torte i salate predstavljaju okosnicu predjela, a tu su i slani rolati koji osim vizuelnog, pružaju i sjajno uživanje u hrani.
Ako biste i vi ove godine isprobali neki od recepata za slane rolate, a nemate mnogo vremena, predlažemo vam ovu varijantu gde od jedne smese možete, uz male izmene da napravite čak tri različita rolata.
Sastojci:
- 5 jaja
- 1 šolja brašna
- 1 šolja jogurta
- 1/2 kesice praška za pecivo
- pola kašičice soli
Za fil:
- pavlaka
- feta sir
- sitno seckana šunka
- kačkavalj
Za zeleni rolat:
sastojci za fil + 4,5 kašika dinstanog iseckanog spanaća
Za crveni rolat:
sastojci za fil + 3 kašike ajvara
Priprema:
- Odvojite belanca od žumanca, pa umutite belanca u čvrst snega.
- Žumanca umutite u drugoj posudi, pa potom dodajte brašno, koje ste prethodno promešali sa praškom za pecivo, a onda lagano promešajte.
- Dodajte jogurt i so, pa kada dobijete kompaktnu smesu, umešajte i belanca.
- Izlijte smesu u pleh obložen pek papirom, pa ispecite u rerni na 200 stepeni oko 20 minuta.
- Napravite fil tako što ćete pomešati pavlaku sa izgnječenim feta sirom i iseckanom šunkom, pa kada je kora pečena, uvijte je u vlažnu krpu i ostavite je da se dobro ohladi.
- Potom je nafilujte i uvijte u rolat.
- Odozgo po želji premažite pavlakom i obilno pospite rendanim kačkavaljem.
Pored ovog osnovnog, žutog rolata sa šunkom, možete da napravite i zeleni rolat tako što ćete u fil dodati i spanać, a ako želite i crveni rolat, onda u fil pored svih sasojaka dodajte i ajvar.
(Kurir.rs/Glossy)
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