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Prašina se skuplja na svakoj lameli, pa brisanje jedne po jedne ume da potraje. Ipak, jednostavan trik može da olakša posao, a za njega su vam potrebni samo sunđer za sudove i obična kuhinjska hvataljka.

Napravite alat za čišćenje za nekoliko minuta

Potrebna su vam dva manja sunđera za sudove. Ako su preveliki, isecite ih tako da odgovaraju krajevima kuhinjske hvataljke, pa ih pričvrstite sa unutrašnje strane.

Možete ih učvrstiti gumicama ili u svakom napraviti mali prorez i navući ih na krajeve hvataljke, u zavisnosti od njenog oblika. Važno je da sunđeri čvrsto stoje i ne klize tokom brisanja.

Najlakši način da obrišete venecijanere Foto: Tatiana Dyuvbanova / Alamy / Profimedia

Tako ćete dobiti jednostavan alat kojim možete istovremeno da očistite obe strane lamele.

Obe strane čiste jednim potezom

Sunđere blago navlažite i dobro iscedite. Obuhvatite jednu lamelu venecijanera hvataljkom, lagano je stisnite i povucite duž lamele, od jednog kraja do drugog. Jedan sunđer će obrisati gornju, a drugi donju stranu.

Tako ćete jednim potezom očistiti obe površine i ubrzati posao. Kada se sunđeri zaprljaju, isperite ih, dobro iscedite i nastavite sa čišćenjem.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Savet za brisanje prašine