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Kako da sprečite stvaranje leda u zamrzivaču

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Svi smo navikli da bar dva puta godišnje moramo da sve ostavimo i uzmemo da otapamo led u zamrzivaču. Led koji se vremenom stvara u zamrzivaču nije samo estetski problem – može da smanji efikasnost uređaja, poveća potrošnju električne energije i zauzme dragoceni prostor za čuvanje hrane.

Najčešće nastaje zbog viška vlage koja ulazi prilikom čestog otvaranja vrata ili zbog nepravilno upakovanih namirnica koje ispuštaju vlagu.

Dobra vest je da se stvaranje leda može značajno usporiti uz nekoliko jednostavnih navika. Pored pravilnog održavanja zamrzivača, mnogi koriste i trik sa običnim jestivim uljem, koje može pomoći da se led sporije hvata na unutrašnjim zidovima uređaja.

Trik u koji se domaćice kunu da pomaže

Ako ste odmrzli zamrzivač i dobro ga osušili, možete naneti veoma tanak sloj jestivog ulja na unutrašnje zidove uređaja.

Smatra se da ulje stvara zaštitni sloj koji otežava zadržavanje vlage i usporava stvaranje novih naslaga leda.

Važno je da sloj bude veoma tanak i da se nanosi tek nakon što je uređaj potpuno čist i suv.

Kako da sprečite stvaranje leda u zamrzivaču Foto: Profimedia

Ako se led već nakupio, najbolje je da:

- Isključite uređaj iz struje,

- Izvadite sve namirnice,

- Sačekate da se led prirodno otopi,

- Obrišete unutrašnjost čistom krpom,

- Potpuno osušite sve površine pre ponovnog uključivanja

Nemojte skidati led oštrim predmetima jer možete oštetiti zidove zamrzivača ili rashladni sistem.

Kako biste što ređe morali da odmrzavate zamrzivač, stručnjaci preporučuju:

Dobro zatvarajte kese i posude sa hranom, ne ostavljajte vrata dugo otvorena i ne stavljajte toplu hranu u zamrzivač. Sem toga, vodite računa da gumena zaptivka na vratima dobro prijanja i nemojte pretrpavati uređaj kako bi hladan vazduh mogao slobodno da cirkuliše.

Ovo su razlozi za nastanak leda

- Često otvaranje vrata zamrzivača,

- Ulazak toplog i vlažnog vazduha,

- Loše zatvorene kese i posude sa hranom,

- Višak vlage u unutrašnjosti uređaja,

- Pretrpan zamrzivač koji otežava cirkulaciju hladnog vazduha.

Osim što zauzima prostor, led može otežati zatvaranje fioka i povećati potrošnju električne energije.

Ako se led vrlo brzo ponovo stvara uprkos pravilnom korišćenju uređaja, moguće je da problem nije u vlazi već u neispravnoj gumi na vratima, lošem dihtovanju ili kvaru rashladnog sistema. U tom slučaju najbolje je proveriti stanje zaptivke ili pozvati servis.

Redovno održavanje i nekoliko jednostavnih navika mogu znatno produžiti vek trajanja zamrzivača i pomoći da hrana duže ostane pravilno zamrznuta, bez nepotrebnog nakupljanja leda.

(Kurir.rs/Krstarica)

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