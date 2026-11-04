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Kad se testo za domaće buhtle s pekmezom zalepi za prste, najlakše je posegnuti za još brašna. Bake su u tom trenutku radije malo namastile ruke i nastavile da mese. Znale su kakvo testo treba da ostane pod dlanovima: meko, rastegljivo i još pomalo lepljivo. Kad ga zatrpate brašnom samo da bi vam ruke ostale čiste, lako se dogodi da iz rerne izvadite zbijene buhtle.

Ista mera brašna i mleka može dati malo drugačije testo, jer brašno različito upija tečnost. Zato deo brašna ostavite sa strane i dodajte ga pomalo, samo ako je testo i posle mešenja toliko meko da se razliva. Ako se tek blago hvata za prste, a možete da ga skupite u kuglu, ostavite ga takvog. Kad postane glatko i elastično, spremno je za prvo narastanje.

Mekano ludo testo pripremljeno od brašna, kvasca, jogurta i mleka Foto: Viktoriya Podgornaya / Alamy / Profimedia

Buhtle treba da narastu i u činiji i u plehu

Prvi put testo narasta u činiji, dok se ne udvostruči. Drugi put čekate pošto ste ga već podelili, napunili pekmezom i poređali u pleh. Tada buhtle treba da se vidljivo zaoble i popune prostor između sebe. Vreme iz recepta služi kao orijentir. U hladnijoj kuhinji može im trebati malo duže da narastu. King Arthur Baking

Za miris su zaslužni žumanca, vanila i malo limunove kore. U domaćim receptima koristi se maslac ili mast, a u ovoj meri maslac ide i u testo i na oblikovane buhtle. Za punjenje birajte gust pekmez koji ostaje na kašičici. Lakše ćete zatvoriti ivice, a kad prelomite pečenu buhtlu, pekmez će vas sačekati u sredini.

Recept za starinske buhtle s pekmezom

Od ove mere dobićete 12 do 15 buhtli, u zavisnosti od toga koliko velike želite da budu.

Sastojci za testo

Foto: Profimedia

500 g glatkog pšeničnog brašna

250 ml mlakog mleka

20 g svežeg ili 7 g suvog kvasca

70 g šećera

2 žumanceta

70 g otopljenog i prohlađenog maslaca

1 kesica vanilin šećera

narendana kora polovine neprskanog limuna

pola kašičice soli

Za punjenje, premazivanje i posipanje

200–250 g gustog pekmeza od šljiva, kajsija ili drugog omiljenog voća

30–40 g otopljenog maslaca

šećer u prahu 1. Pripremite kvasac i zamesite testo

Foto: Trevor Adeline / Caia Image / Profimedia

Od ukupne količine odvojite 100 ml mlakog mleka, pa u njega izmrvite svež kvasac. Dodajte kašičicu šećera i kašiku brašna, takođe od pripremljenih količina. Promešajte i ostavite desetak minuta da se zapeni. Ako koristite instant suvi kvasac, umešajte ga direktno u brašno i dodajte svih 250 ml mleka prilikom mešenja.

U veću činiju sipajte veći deo brašna, preostali šećer, vanilin šećer, so i limunovu koru. Dodajte žumanca, pripremljeni kvasac i ostatak mlakog mleka. Sve prvo sjedinite varjačom, pa nastavite da mesite rukama. Prohlađeni otopljeni maslac dodajte postepeno i mesite 12–15 minuta, dok testo ne postane glatko, elastično i meko. Ako se samo malo lepi, namastite dlanove. Ako se razliva, dodajte pomalo brašna koje ste ostavili sa strane.

2. Ostavite testo da naraste, pa ga napunite pekmezom

Oblikujte testo u kuglu, stavite ga u blago namašćenu činiju i pokrijte čistom krpom. Ostavite ga na toplom 60-90 minuta, odnosno dok se ne udvostruči. Prebacite ga na blago pobrašnjenu ili namašćenu radnu površinu i podelite na 12-15 delova.

Svaki komad nežno rastanjite dlanovima i na sredinu stavite po kašičicu gustog pekmeza. Ostavite ivice čiste kako biste mogli čvrsto da ih spojite prstima. Ako vam ostane pekmeza, sačuvajte ga za posluživanje. Prepunjenu buhtlu teže je zatvoriti, pa fil može da iscuri u pleh.

Mekane domaće buhtle punjene džemom i posute šećerom u prahu Foto: Dalibor Brlek / Alamy / Profimedia

3. Premažite buhtle maslacem i pustite ih da još jednom narastu

Buhtle ređajte u namašćen pleh tako da spoj bude okrenut nadole. Stranice svake buhtle lagano premažite otopljenim maslacem, naročito tamo gde će se dodirivati sa susednom. Tako će se posle pečenja lakše odvajati. Pokrijte pleh krpom i ostavite ih još 30–45 minuta da narastu.

4. Pecite dok ne porumene i premažite ih dok su još tople

Zagrejte rernu na 180 °C, s uključenim gornjim i donjim grejačem. Buhtle pecite 25–30 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju i ne budu pečene u sredini. Ako odozgo prerano tamne, pred kraj pečenja ih labavo prekrijte papirom za pečenje. Boja korice može da vas zavara dok se buhtle u sredini pleha još peku.

Čim ih izvadite iz rerne, premažite ih preostalim otopljenim maslacem. Sačekajte nekoliko minuta da se prohlade, pa ih pospite šećerom u prahu. Odvojite jednu rukom, tamo gde su se dve buhtle spojile, i prelomite je da se pokaže sredina s pekmezom.

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