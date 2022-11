NEMOJTE IH JESTI BAŠ SVAKI DAN: Čvarci su zdraviji od čipsa, ako imate meru i ne preterujete u konzumaciji

Predstavljaju deo srpske kulinarske tradicije, a ime su dobili od glagola čvariti (topiti), koji se odnosi na njihov proces dobijanja.

Čvarci se izrađuju kuvanjem masnog svinjskog tkiva i slanine. Tokom kuvanja mast se topi i cedi, a tkivo prži i suši. Nakon pripreme jedu se slani, a kažu da su najbolji u kombinaciji s hlebom i lukom. Nutritivno gledano, u 100 grama čvaraka ima 524 kalorije, 40 grama masti i 40,8 grama proteina.

Prilikom izbora čvaraka treba se odlučiti za one koji nisu previše tamni jer to znači da su zagoreli, kao i one koji nisu presoljeni, ali to zavisi od ličnog ukusa.

Nezasićene masne kiseline

Kada je reč o svinjskoj masti, obično se ističe da sadrži teške zasićene masne kiseline, međutim, manje je poznato da sadrži nezasićene masne kiseline, koje se preporučuju kao najzdravije masnoće.

Svinjska mast sadrži oko 40 odsto zasićenih masti, oko 50 odsto mononezasićenih masti i oko 10 odsto polinezasićenih masti. Većinu mononezasićenih masnih kiselina u svinjskoj masti čini oleinska kiselina. Oleinska kiselina je zdrava masna kiselina koja doprinosi radu srca. Zanimljivo je da u svinjskoj masti ima dvostruko više oleinske kiseline nego u maslacu. Svinjska mast takođe je poznata i kao prirodni lek za ublažavanje problema s kožom i reumatskih bolesti, a takođe sprečava respiratorne infekcije.

Osim što masnoće iz svinjske masti pomažu u apsorpciji vitamina, svinjska mast sadrži holesterol koji se u telu pod uticajem UV zraka pretvara u vitamin D značajan za apsorpciju kalcijuma.

Delikates

Čvarci su zaista delikates i tako ih treba i tretirati, što znači da mogu biti deo uravnotežene ishrane ako se konzumiraju u umerenim količinama i u kombinaciji s povrćem ili nemasnim sirom, savetuju nutricionisti. Takođe, čvarci kao grickalice su svakako bolji izbor od industrijskih čipseva i sličnih grickalica, ali svakako nisu hrana koju bi trebalo uvrstiti u svakodnevni jelovnik. Problem s njima je količina masti i soli, jer oba sastojka deluju negativno na zdravlje.

