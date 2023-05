JAJA NE TREBA DA DRŽITE U VRATIMA FRIŽIDERA: Otkrivamo TRIK za koji svi moraju da znaju kako bi ostala sveža, TEMERATURA JE BITNA!

Kada kupujete jaja u supermarketu, primetićete da ona stoje u frižideru. Možda ih zbog toga i mi kući čuvamo na isti način, ali da li je to baš ispravno? Kada kupujete jaja na pijaci, ona ne stoje u prostoru koji se hladi, već u občnom kartonu.

Ljudi koji gaje kokoške, često direktno iz kokošinjca bace jaje na tiganj. Iako su nas učili da ih čuvamo na hladnom mestu, javljaju se nove teorije da možda i ne moramo, što je vrlo zbunjujuće.

Dakle, šta je onda ispravno i zašto ne treba da čuvamo jaja u frižideru?

Razlog za to je temperaturna nestabilnost, jer se vrata stalno otvaraju, pa se samim tim i temeperatura menja non stop, a zna se i da su vrata najtoplije mesto u frižideru. To utiče na rok trajanja. Tamo možete da držite sokove, sosove, puter...

Ono što bi takođe trebali da znate pre nego što odložite jaja u frižider jeste da ih prvo operete. Tako ćete sprečiti rizik od slučajne infekcije salmonelom. Ako ih niste oprali možete da ih čuvate van frižidera na temperaturi ispod +20 oko 25 dana. Kako jaja imaju krhku i prozirnu ljusku, brzo upijaju druge mirise. Ljuske su u stanju da apsorbuju sve ukuse, što će takođe uticati na rok trajanja jajeta.

Ako ih kupujete u supermarketu, onda su u industrijskom pakovanju i njih možete da odložite na srednju policu frižidera.

