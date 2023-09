UDALA SAM SE ZA RAZVEDENOG I SHVATILA GORKU ISTINU: Bili smo na odmoru i tada me pogodilo, smršala sam 4 kg od STRESA

- Verujem da nisam jedina koja na ovu temu može da magistrira. Bez problema mogu da dokažem da kada se udate za razvedenog muškarca vi se udajete za njegovu porodicu, mamu i tatu, decu, pa čak i za njegovu bivšu ženu - započela je svoju ispovest ova žena na forumu "Your tango".

Udala sam se za čoveka koji me je voleo: kupovao mi poklone, kuvao mi ručak, izvodio me po restoranima, donosio parfeme sa poslovnih putovanja... Bio je nežan i divan muž.

foto: Shutterstock

U isto vreme on nije prestao da bude otac, a samim tim u jednu ruku on je nastavio da bude u "zajednici" sa bivšom ženom.

Nemojte pogrešno da me razumete, nije on bio u braku sa njom, ne u tom tradicionalnom smislu reči, ali svakako je bio u nekoj vrsti neraskidive veze sa njom.

foto: Shutterstock

Brinući za decu, on je isto tako brinuo o svojoj bivšoj. Vršio je sitne popravke po njenoj kući, donosio im potrepštine sa pijace subotom kad je obavljao kupovinu i za našu kuću...

Tada sam shvatila da razvedenog muškarca ne možeš "reprogramirati" da zaboravi na navike prema bivšoj... Ne, taj bračni kod uvek je prisutan u njegovom mozgu.

foto: Profimedia

Jednom smo bili na odmoru u Turskoj i samo me pogodilo saznanje: već je bio ovde sa bivšom! Ovde su jeli morske plodove i plesali pored raspevane fontane. Kada sam to shvatila, pogodilo me kao grom iz vedra neba. Sa letovanja sam se vratila mršavija četiri kilograma.

Suprug je prvo sve negirao, nazivao me paranoičnom, da bi nakon par dana priznao da im je ovo bio omiljeni hotel za odmor.

(Kurir.rs/Najžena)