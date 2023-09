BRED PIT TVRDI DA SU OVO DVA NAJBOLJA FRAJERA SVIH VREMENA: Evo koji muškarci zadovoljavaju njegov kriterijum MUŠKE LEPOTE (FOTO)

Bred Pit svojevremeno je dao veliki intervju za "Vogue, a u fokusu je bilo pokretanje njegovog brenda za negu muške kože "Le Domaine Skincare". Očekivano, u toku razgovora o tome kako muškarci treba da se neguju i šta je to novo što nudi njegova kozmetika, glumac se osvrnuo i na to koga smatra najzgodnjim muškarcem na svetu.

"Znate u svetu glume, jer je to moj posao kojim se bavim svaki dan... mislim da je to Pol Njumen. Zato što je tako graciozno ostario. I prema svim izveštajima bio je zaista posebno, talentovano, toplo i iskreno ljudsko biće", rekao je Pit i dodao:

"A ako bi trebalo da imenujem nekog od ljudi koji su još uvek među nama, pa moram da istaknem Džoržda Klunija, jer zašto da ne?"

foto: Profimedia

Bred Pit je dodao i da njegova tajna dobrog izgleda nije komplikovana - malo zdrave hrane i vežbanja, ali ništa opsesivno, rad na kreativnosti, vreme sa bližnjima... Ipak, na finalu ovogodišnjeg Vimbldona pokazao je lice koje odgovara 15-ak godina mlađem muškarcu, pa verujemo da su tu prste umešale i estetske operacije, a o tome smo razgovarali i sa našim plastičnim hirurgom.

foto: Profimedia

Bred je odgovorio i na pitanje kako vidi sebe u budućnosti, a njegov osvrt na to je zapravo važna životna lekcija za sve nas.

"Što sam stariji, to više ramišljam o kvalitetu života i trošenju vremena, i sigurno ću se posvetiti tome. Mislim da je nakon izolacije mnogima bilo na umu to kako provode svoje vreme, zašto su tako satrveni, čemu su posvetili svoje živote? I mislim da su porodica i prijatelji na kraju krajeva sve što je važno", rekao je on.

(Kurir.rs/Blic žena)