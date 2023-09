SLAVNA MANEKENKA POKAZALA KAKO IZGLEDAJU NJENE SESTRE: Nećete verovati koliko su LEPE! "Da li je ovakva lepota MOGUĆA"?

Žizel Bundšen retko kada pokazuje javno svoju veliku porodicu, no to je sada, za putovanja u rodni Brazil učinila. Kako donosi Page Six slavna manekenka je (43) na svom Instagram profilu kojeg prati 22 miliona ljudi objavila niz porodičnih fotografija.

"Uvek u mom srcu i molitvama.", napisala je komentar uz svoju objavu. Na jednoj od fotografija Žizel je pozirala s mamom Vanjom i tatom Valdirom te svojih pet sestara, Rakel, Gracijelom, Gabrijelom, Rafaelom i Patricijom, inače njenom dvojajčanom bliznakinjom. Druge slike otkrivaju da su Žizelino dvoje dece s bivšim suprugom Tomom Bredijem - sin Bendžamin (13) i kći Vivijan (10) takođe bili prisutni na okupljanju. Fanovi su, malo je reći, oduševljeni: "Vau, je li ovo moguće, koliko lepote za jednim stolom!‘; "Neverovatne ste!"; "Blagosslov je odrastati u takvoj porodici."

Tokom godina bivši Viktorijin anđeo uglavnom je ćutao o svom porodičnom životu pred svetlima reflektora. Međutim, na kraju je u svojim memoarima iz 2018. "Lekcije: Moj put do smislenog života" ispričala kako je imala "najbolje detinjstvo na svetu".

"Kada sam odrastala u Horizontini, bilo nas je šest devojaka za stolom, šest glasova se dizalo da razgovaraju ili se smeju ili se ne slažu odjednom. Jednog dana moj tata je postavio pravilo: ako neko od nas ima nešto za reći, treba podići ruku.", duhovito je otkrila u knjizi kako donosi Us Weekly.

U maju se Žizel pojavila u javnosti sa svojom sestrom bliznakinjom na crvenom tepihu u Majamiju, što ne radi često. Tada je za People rekla da su ona i Patricija vrlo bliske.

"Znam da mi ona čuva leđa kao što ja čuvam njena. Verujemo jedna drugoj i uvek želimo najbolje, a to je neprocenjivo.", izjavila je brazilska lepotica. Majka dvoje dece takođe je opisala svoju blisku vezu s ostalom braćom i sestrama, rekavši: "Moja porodica mi je sve, a moje sestre su mi najbolje prijateljice čak i ako se ponekad ne slažemo. Porodica je ono što nam daje temelj, ona je naš najveći učitelj i pomaže nam da postanemo ono što jesmo."

