MUŽ ME ODVEO U SVINGERSKI KLUB NA ŽURKU: "Mlada devojka je ležala na velikom krevetu, a iza nje je bio jedan čovek..."

Anonimna žena, koja se dugo nije osećala dobro zbog suprugovih želja u krevetu, odlučila je da ipak pokuša nešto novo.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Njenu ispovest prenosimo u celosti:

- Ova moja priča ima najmanje veze sa skijanjem. I sa zimom i snegom. Naprotiv, čak i danas me obuzima talas vrućine kada se setim te noći između 6. i 7. januara pre par godina. Posle 12 godina braka jedva da mogu da se setim trenutaka kada sam zadrhtala od uzbuđenja, kada su me trnci prolazili na svaki dodir i kada mi je dah toliko puta zastao u jednoj noći.

Nisam luda za skijanjem, moj suprug nas uvek vuče na planine svakog januara, ja sam za toplije destinacije, sunce, palme, koktele ... Pošto je iz ugledne porodice, uvek "pun novca“, visoko pozicioniran na društvenoj skali, okružen "galantnim“ ljudima, da se pristojno izrazimo, naša odredišta su pak bila Sv. Moric, Leh, Val Torens ...

Moja menadžerska pozicija i fakultetska diploma odgovarali su mu kad me je predstavljao ljudima, a unutar četiri zida i dalje je voleo da budem podložna njegovim željama, savitljiva i čedna. S godinama mu je nekako postalo dosadno i u krevetu sam se sve češće pretvarala u nekog drugog, nekog ko će ga učiniti ljubomornim i ko će u njemu pobuditi neku emociju, nešto novo i nepredvidljivo..

Kad smo iscrpili te maštarije i igre, u njemu se probudila želja da učini korak dalje. Da u naše fantazije uvedemo treći, kasnije četvrti, peti ... U početku mi je bilo teško da se upuštam u takve razgovore, ali, mahom nakon nekoliko pića, mašta je odahnula, pa su naše seksualne igre dobile novu dimenziju. I tako sam to doživela, poput malih maštarija. Do tog skijanja ...

foto: Buzz Pictures / Alamy / Alamy / Profimedia

Neću vam otkriti destinaciju, ali moj suprug je iz radoznalosti unapred pitao da li postoji svingerski klub u blizini, samo da malo "nafiluje" naše maštarije. Nisam ni sanjala da ću završiti u nekom od njih. Jedne večeri na inicijativu mog supruga napustili smo hotel i krenuli u "solo turneju".

Nisam imala pojma šta mi se sprema.

Odvezli smo se do obližnjeg mesta, prvo pronašli bar gde smo zauzeli mračne kabine u uglu i naručili bocu tekile. Moj muž nije puno pio, odmah je bilo čudno. Ja vozim, rekao je. To mi je bilo dovoljno i dala sam sebi oduška. Bar će me odvesti do stana ako je potrebno.

Kako sam više pila, postajala sam opuštenija. Moj muž je u baru snimio dve devojke. "Njih dve su dobre za mene, šta kažeš?" Pitao me je. "Pa, nisu loše, plavuša mi je lepša, ali mislim da je ova druga više za tebe“. Odgovorila sam.

"Pa, ne bih se žalio da se obe uvuku u moj krevet, a ni tebi ne bi smetalo", šapnuo mi je.

"Paaaaa ... možda ne, ali večeras sam još uvek raspoložena da se dva muškarca uvuku u moj krevet umesto dve devojke".

foto: Youtube/Printscreen

I tu sam ga našla. Kao da sam mu dala zeleno svetlo za nešto više. Rekao je da mora u toalet, ali je sa sobom poneo mobilni. Vratio se posle desetak minuta i rekao:

- Idemo! - Gde mi to idemo? - Iznenađenje. - Reci mi, znaš da ne volim da budem u neizvesnosti.

Uhvatio me je za ruku i izveo na glavnu ulicu. Hodali smo u žurbi, desetak minuta, tražio je da mu verujem i da ništa ne govorim. Zastali smo ispred neke veće kamene kuće i ogromnih drvenih vrata sa tim zvonom. Pozvonio je i sačekali smo minut ili dva dok nam mlađa žena u tradicionalnoj nošnji nije otvorila vrata. Suprug je rekao naše prezime i dama nas je pozvala unutra.

Prvo sam pomislila da smo došli u neki privatni bar ili ekskluzivnu diskoteku, jer je glavna soba bila glamurozno uređena, nije bilo previše ljudi, svi su bili dobro raspoloženi, ali nekako previše intimni. I opet nisam ništa razumela. Jedan od domaćina, mlađi, zategnut i zgodan, uzeo mi je jaknu i ponudio obilazak sobe.

Čim smo se iselili iz glavne sobe, sve mi je odmah postalo jasno. Prva sledeća scena koju sam videla bila je mlada devojka koja je ležala na velikom krevetu, iza nje je bio još jedan čovek, verovatno njen dečko ili muž, a unutra je bio tamnoputi čovek. Da - unutra!

foto: Profimedia

A oko njih par parova koji sve to gledaju u prilično opuštenim pozama. Suprug me doveo u klub svingera! Mislim, razgovarali smo o tome u maštarijama, pucali na razne scenarije, ali nikada nisam mislila da ćemo to zaista učiniti. A ta tekila me je već malo radila, pa sam naglo prekinula obilazak i otišla pravo do šanka.

Suprug mi je prišao i pitao da li sam dobro. "Ovo je nešto novo, ali upravo smo došli na piće, videćemo kako to izgleda i vratićemo se u sobu. Ne moramo ništa da radimo, možemo samo malo da gledamo. U redu?" Malos am se smirila i pomislila: "Pa zašto da ne, niko nas ovde ne poznaje, možemo sebi dati malo oduška".

"Sačekaj malo, nisam dovoljno opuštena", rekla sam.

Suprug me je ostavio za šankom i rekao da će pogledati šta se tamo nalazi. Ostala sam sama, ali ne zadugo. Za minut-dva prišao mi je markantan čovek, čak mislim da je i on mojih godina i pitao me na engleskom da li može da mi se pridruži na piću. Bio je Holanđanin.

"Zašto da ne", rekla sam. Odmah sam mu promrmljala da sam prvi put ovde i da nemam nameru da radim bilo šta, već samo da vidim kako je to. Nasmejao se, zagrlio i rekao: "Opusti se, neće ti se dogoditi ništa loše. Šta god da radiš, iako ovde možeš da ostvariš sve svoje maštarije, sve što radiš ostaje ovde i činiš to samo ako želiš i kako želiš to."

foto: Profimedia

I uglavnom, taj razgovor mi je postao veoma prijatan sve do trenutka kada sam se setila da sam ovde došla sa suprugom i da me nema otprilike pola sata.

"Idemo da ga pronađemo“, rekao mi je Holanđanin.

Prvo smo prošli dugački hodnik i onu već pomenutu veliku sobu sa krevetom u sredini. Na kraju hodnika nalazilo se nekoliko prostorija poredanih u nizu. "Ovo su vaše privatne sobe, to jest, kad vam neko bude zanimljiv i želite malo privatnosti, a da vas drugi ne gledaju, onda uđete tamo i zaključate se. Iako na kraju postoje dve sobe koje imaju ogledala iza kojih drugi mogu da gledaju šta se događa u sobi. Kao da ne prepoznaju policiju. Iz sobe se ne vidi ko gleda".

Zatim sam prošča u sobu za one koji vole malo grublju igru, lateks, bičeve, lisice i slično. Nisam takav tip, ali videla sam da se nekoliko ljudi prilično dobro provodi unutra. U tom trenutku sam se potpuno opustila i sve mi se ovo učinilo kao zaista dobra priča.

Došli smo i do bazena i nekoliko manjih đakuzija koji su bili raspoređeni u uglovima velike sobe i u svakom od njih nekoliko parova se zabavljalo. I u jednom, na samom kraju, dva muškarca i žena.

Jedan od tih muškaraca bio je - moj muž!

foto: Printscreen/Instagram

U prvom trenutku šok, u drugom neverica, a u trećem - nagon za pićem. Prišla sam mu i pitala ga da li se dobro zabavlja. Nije se ni zaustavio, nastavio je u istom ritmu i rekao mi: "Draga, malo sam se opustio. I vidim da ni ti nisi gubila vreme", pokazujući na moju pratnju.

Zanemela sam. Moj Holanđanin me pitao da li sam dobro, shvatajući o čemu se radi. Ni prva ni poslednja slična situacija u tom klubu. A ni pet ni šest, pitala sam muža: "Mogu li se i ja malo više opustiti?" Klimnuo je glavom i rekao: "Dođite, pridružite nam se".

I okrenula sam se Holanđaninu, prišla mu i poljubila ga što sam strasnije mogla i prešla rukom preko njegovog čvrstog stomaka. Pitala sam ga da li bi otišao sa mnom u onu privatnu sobu, onu sa ogledalima. Rekla sam mužu tačno gde ću biti ako želi da me traži kasnije.

U neverici je ostao u džakuziju, videla sam na određenom delu tela da je njegovo uzbuđenje iznenada splasnulo. Usput sam pitala Holanđanina, čija je supruga takođe bila na "turneji" po klubu, jer su oni već iskusni svingeri, da li može da pozove još dva muškarca da nam se pridruže.

Iznenadila sam ga malo, ali pošto je klub prihvatio manji broj solo muškaraca po pozamašnoj ceni, nije bilo teško pronaći još dva kandidata. Naravno, pokazala sam prstom, a on ih je pozvao k nama. Nas četvoro smo se zaključali u poslednjoj od tih soba, njih troje su me bukvalno zgrabili i odveli u krevet, počeli da me ljube i istovremeno skinuli sve dok nisam ostala potpuno gola.

Čak i tada su me dodirivali samo rukama, sećam se da sam tada doživela prvi orgazam, nakon čega su sledili u nizu.

Ilustracija foto: Youtube/Printscreen

Kako smo prelazili iz jedne faze u drugu, tako sam gubila kontrolu i radila neke stvari koje mi nikada ne bi pale na pamet. Njih trojica su bili oko mene, na meni i u meni. A dodatno uzbuđenje za mene je bila pomisao da nas ljudi gledaju iza tog ogledala i da je jedan od njih moj suprug. Nije mogao da ode u zaključanu sobu, samo je morao da gleda. I gledao me je sa trojicom. U svim pozama. I to su bila tri kralja.

Nakon što sam izašala iz sobe i poljubila se sa svom trojicom na rastanku, mog supruga više nije bilo. Već se odvezao do stana, ostavivši mi poruku kod mlade dame na ulazu: "Čestitam, prava si drolja".

On meni! On koji je sve to inicirao i kog sam prvog pronašla kod druge žene. Očigledno je da on nije bio spreman za ovo.

Klub je ugovorio vožnju do moje sobe, a posle te noći dugo, dugo mi nije rekao ni reč. Prve reči koje mi je rekao nakon dugo vremena bile su: "Gledao sam te. Bila si neverovatna ..."

(Kurir.rs/Direktno/T.J.)

