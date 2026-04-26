Slušaj vest

Dr Tania Eliot, doktorka sa višegodišnjim iskustvom i majka dvoje dece, privlači pažnju na društvenim mrežama, posebno na Instagramu gde ima impresivnih 96.000 pratilaca. Njeni postovi često nude korisne savete o zdravlju i roditeljstvu. U nedavnom viralnom videu, dr Eliot je istakla temu bušenja ušiju kod beba i upozorila na potencijalne dugoročne posledice po zdravlje ukoliko se roditelji odluče za ovaj korak dok su deca veoma mala.

Ona naglašava da bušenje ušiju kod beba može dovesti do infekcija ili čak razvoja alergije na nikl, što može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, posebno kod beba čiji je imunološki sistem u fazi razvoja.

-Bezbedno je probušiti uši detetu kada je dovoljno staro da brine o pirsingu i kada dete razume važnost higijene i ne dodiruje uši, ističe dr Eliot. Preporučuje da ovaj postupak obavi medicinski stručnjak koji koristi dezinfikovane alate i nakit bez nikla, kako bi se smanjio rizik od infekcije i alergijskih reakcija.

Deca starija od sedam godina

Foto: Printscreen/Instagram/drtaniaelliott

Dr Eliot dodatno savetuje da je bezbedno probušiti uši deci kada su starija od sedam godina, pravilo koje je sama primenila i na svojoj deci. Njena pažnja ka detaljima prilikom izbora kozmetičara i nakita za svoju decu dodatno naglašava njen odgovoran pristup roditeljstvu i zdravlju svoje porodice. Uzimanje u obzir svih faktora koji mogu uticati na bezbednost i dobrobit dece jasno pokazuje posvećenost dr Eliot kao majke i lekara.

Njeni saveti su veoma korisni, jer ističu važnost informisanja roditelja o potencijalnim rizicima i merama opreza pri donošenju odluka koje se tiču zdravlja njihove dece.

(Kurir.rs/Žena)

