Ukoliko niste stigli da pospremite svoj ormari pripremite ga za hladnije mesece, sada je pravo vreme da to učinite. Jesen je savršen period da reorganizujete svojugarderobu, odložite letnje komade, proverite zimsku odeću i stvorite uredan, pregledan prostor. Da biste ovaj posao obavili što lakše, koristite takozvani metod kofera.

Sređivanje ormana i klasifikovanje garderobe ume da bude težak i zamoran posao, pogotovo kada su vremenske prilike promenljive – čas je 25 stepeni, a čas se temperatura približava nuli. Ipak, postoji nekoliko jednostavnih saveta i trikova koji mogu da vam pomognu da pospremite garderober bez previše stresa.

Stručnjak Robin Antil iz kompanije podelio je svoje najbolje savete za sređivanje ormara. Prva stvar koju predlaže jeste ono što naziva "zamena kofera". Kako jesen i zima dolaze, većina letnjih komada završi na dnu ormara, ali Antil savetuje da ih ne ostavljate tako. Umesto toga, tretirajte ih kao da ste na odmoru.

„Slažite odeću u kofer, zatvorite ga patentnim zatvaračem i držite ispod kreveta ili na vrhu ormara. Kada dođe proleće, otvaranje tog kofera biće kao otkrivanje male prodavnice pune sopstvenih stvari – sa tkaninama koje niste nosili mesecima“, objašnjava Antil.

Prema njegovim rečima, ovaj trik odmah oslobađa prostor, pretvara sređivanje garderobe u prijatan ritual koji ćete praktikovati dva puta godišnje i potpuno eliminiše nered u ormaru.

Metod vešalica za preglednost garderobera

Pored „metoda kofera“, stručnjaci predlažu i „metod vešalica“, koji pomaže da vidite šta zaista nosite, a šta ne. Da biste ga isprobali, okrenite sve vešalice u ormaru u kontra smeru.

Zatim, svaki put kada nešto obučete i vratite u ormar, okrenite tu vešalicu u pravilan položaj. Do decembra ćete jasno videti koje komade često nosite, a koji samo zauzimaju prostor.

Odeću koju niste nosili mesecima možete da spakujete u kofer ili poklonite nekome kome je potrebna. Na taj način garderober ostaje pregledan, funkcionalan i pun komada koje zaista volite da nosite. 

