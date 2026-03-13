Slušaj vest

Deklarisani kapacitet veš mašine odnosi se isključivo na suvu, često pamučnu odeću. Kada odeća upije vodu u veš mašini, postaje teža i zauzima više mesta u bubnju, a koliko će se uvećati - zavisi od materijala.

Pored toga, u zavisnosti od materijala, pojedini komadi mogu da zauzimaju više mesta ili više upijaju vodu, što utiče na njihovu težinu i popunjenost bubnja.

U nekim situacijama preporučena količina veša je manja, ponekad čak i do polovine deklarisane zapremine. Rizik raste sa težim komadima, poput velikih peškira. Oni zauzimaju više mesta i jače opterećuju motor, naročito pri centrifugi.

Dugoročno, to je jednostavan put do oštećenja ključnih mehaničkih delova.

Foto: Profimedia

Šta zapravo znači zapremina veš mašine?

Stručnjaci savetuju - manje znači bolje. Umereno punjenje bubnja ne samo da garantuje čistiji veš, već i duži vek trajanja uređaja.

- Kod pamuka bubanj može biti skoro pun, ali odeća ne sme da bude nagurana. Dobro je da ostavite malo slobodnog prostora na vrhu.

- Veš od sintetičkihmaterijala? Najbolje je da se ograničite na polovinu kapaciteta bubnja.

- Vuna i nežni materijali zahtevaju još veću pažnju. U ovom slučaju ne treba da prelazite jednu trećinu kapaciteta, jer kada se natopi vodom, postaju izuzetno teški.

- Kratki programi su namenjeni samo za male količine veša, obično od dva do tri kilograma.

Pretrpan bubanj nije samo veći rizik od kvara. Veš se tada slabije ispira, mogu da ostanu tragovi deterdženta, a zbog neravnomernog rasporeda vode, može da se pojavi neprijatan miris. Stručnjaci naglašavaju - maksimalna zapremina veš mašine je gornja granica koju nikada ne treba da prekoračite.

VIDEO: Servis veš mašina