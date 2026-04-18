Studijasprovedena među 1.000 zaposlenih ljudi sa punim radnim vremenom pokazuje zanimljivu povezanost između intimnog života i radnih rezultata.

Istraživači su pratili koliko često ispitanici imaju intimne odnose, u koje doba dana, kao i koliko su zadovoljni tim segmentom života - i zatim to uporedili sa njihovom motivacijom, fokusom i osećajem iscrpljenosti na poslu.

Rezultati su pokazali da jutarnje vođenje ljubavi ne utiče samo na raspoloženje - već može da se poveže i sa konkretnim poslovnim performansama.

Više energije, bolji fokus

Zaposleni koji dan započinju intimnim odnosom najčešće prijavljuju viši nivo produktivnosti. Čak 71 odsto njih navodi da su efikasniji, 70 odsto kaže da lakše završava zadatke, dok više od polovine primećuje bolji fokus i jaču motivaciju tokom radnog dana.

Drugim rečima, jutarnja bliskost može da deluje kao prirodan "reset" koji pomaže da u dan uđete smireniji, koncentrisaniji i spremniji za izazove.

Veza sa napredovanjem i zaradom

Zanimljivo je da se efekti ne zaustavljaju samo na svakodnevnom raspoloženju. Gotovo svaki treći ispitanik smatra da zadovoljavajući intimni život pozitivno utiče na karijeru - bilo kroz veće prihode ili napredovanje.

Podaci dodatno idu u prilog toj tvrdnji: skoro svaki peti zaposleni koji praktikuje jutarnju bliskost naveo je da je u prethodnih godinu dana dobio unapređenje. Još veći procenat - više od polovine - kaže da je dobio povišicu.



Koliko često je "idealno"

Ispostavlja se da nije reč samo o vremenu u toku dana, već i o učestalosti. Oni koji su najzadovoljniji svojim intimnim životom najčešće imaju odnose nekoliko puta nedeljno - znatno češće od onih koji nisu zadovoljni.

Ta ravnoteža, čini se, doprinosi ne samo boljem raspoloženju, već i većem samopouzdanju i stabilnijem emocionalnom stanju.

Ko najčešće započinje dan na ovaj način

Jutarnju bliskost najčešće praktikuju pripadnici starijih generacija, poput "Generacije X" (rođeni od 1965. do 1980.) i "baby bumera" (rođeni od 1946. do 1964. godine), dok su milenijalci (rođeni od 1981. do 1986. godine) i mlađe generacije nešto ređe u toj grupi.

Kada je reč o profesijama, ovakav početak dana češće biraju ljudi koji rade u:

- marketingu

- ugostiteljstvu

- građevini

- proizvodnji

- industriji zabave

Takođe, češće ga praktikuju oni na višim pozicijama - vlasnici firmi, direktori i menadžeri - što dodatno otvara pitanje veze između privatnog zadovoljstva i profesionalnog uspeha.

Raspoloženje koje traje ceo dan

Osobe koje započnu dan intimnim odnosom često prijavljuju bolje opšte raspoloženje. Većina kaže da se oseća srećnije, stabilnije i sigurnije u sebe, a mnogi primećuju i bolju kontrolu stresa.

Zanimljivo je da više od trećine ispitanika tvrdi da im ovakav početak dana više prija nego jutarnja kafa.

Šta sve to znači

Iako ovakva istraživanja ne mogu da dokažu direktan uzrok i posledicu, jasno ukazuju na jednu važnu stvar: zadovoljstvo u privatnom životu često se preliva i na profesionalni.

Jutarnja bliskost može da pomogne da u dan uđete opušteniji, fokusiraniji i sa više samopouzdanja - a upravo su to faktori koji često prave razliku na poslu.

Na kraju, uspeh možda ne zavisi samo od poslovnih veština, već i od toga kako se osećate - a na to, izgleda, veliki uticaj ima i ono što se dešava pre nego što uopšte sednete za radni sto.

(Kurir.rs/Klix.ba)

