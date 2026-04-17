Slušaj vest

U mnogim domaćinstvima ustalila se navika da se veš mašina i mašina za sudove uključuju kasno uveče, najčešće zbog uverenja da je tada električna energija jeftinija ili da se tako „štedi vreme“. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova praksa nije bez rizika i da u određenim situacijama može doneti više štete nego koristi.

Glavni problem leži u činjenici da uređaji rade dok ukućani spavaju. U slučaju kvara - poput curenja vode, zapušenog odvoda ili pregrevanja instalacija - reakcija izostaje. Ono što bi tokom dana bio manji tehnički problem, noću može prerasti u ozbiljnu štetu: poplavu u stanu, oštećenje nameštaja, pa čak i rizik od požara u slučaju električnih kvarova.

Foto: Shutterstock

Dodatni faktor rizika je starost i stanje samih uređaja. Mašine koje nisu redovno održavane, imaju dotrajale creva ili instalacije, znatno su podložnije kvarovima. Upravo takvi problemi često nastaju iznenada i bez prethodnog upozorenja, što noćno korišćenje čini još rizičnijim.

Iako se često veruje da se noću štedi struja, to u praksi ne mora biti značajno. U mnogim tarifnim modelima razlika između dnevne i noćne potrošnje nije velika, ili je ograničena na određene sate i uslove, pa realna ušteda često izostaje.

Zbog svega toga, stručnjaci preporučuju da se veš mašina i mašina za sudove koriste dok ste kod kuće i budni. Tako možete odmah reagovati ako primetite neobičan zvuk, miris paljevine ili curenje vode, čime se značajno smanjuje rizik od većih problema.

Ako se ipak odlučite za noćno korišćenje, savetuje se dodatni oprez: redovno proveravajte stanje uređaja, ne ostavljajte ih bez nadzora u potpunosti i, gde je moguće, koristite sigurnosne sisteme poput zaštite od curenja vode ili pametnih utičnica koje mogu automatski isključiti uređaj u slučaju nepravilnosti.

Na kraju, ušteda vremena ili energije ne bi trebalo da bude važnija od bezbednosti domaćinstva - posebno kada postoji jednostavan način da se rizik svede na minimum.

Bonus video: