Francuski krompir koji se jednostavno pravi: Idealan za brzi ručak
Francuski krompir je klasično, kremasto jelo od kuvanog krompira, jaja, slanine ili kobasice i pavlake, zapečeno u rerni na oko 30 minuta dok ne porumeni. Slaže se u podmazan pleh: red krompira, suhomesnato, jaja, začini, sir, pa prelije mešavinom jaja i pavlake/jogurta. Idealan je za brzi ručak. Donosimo vam jednostavan recept za ovo popularno jelo.
Sastojci:
1 kg krompira
4-5 kuvanih jaja
200-300 gr suve slanine ili kobasice (po želji)
200 gr kačkavalja (ili fete)
2 sveža jajeta
400 ml kisele pavlake, milerama ili jogurta
So, biber, suvi začin, ulje/mast
Priprema:
Krompir skuvajte u ljusci, prohladite, oljuštite i isecite na kolutove. Skuvajte jaja i takođe ih isecite na kolutove. Podmažite pleh uljem ili mašću. Poređajte polovinu krompira, posolite i pobiberite. Preko stavite iseckanu slaninu/kobasicu, pa jaja. Preko jaja pospite rendani kačkavalj ili izmrvljenu fetu. Prekrijte ostatkom krompira.
Preliv: Umutite 2 sveža jajeta sa kiselom pavlakom (ili jogurtom/mlekom) i prelijte preko krompira. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 25-30 minuta, dok ne dobije zlatnu koricu.