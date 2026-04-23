Arapske palačinke koje se pripremaju samo sa vodom predstavljaju odličan izbor kada želite nešto slatko, a pritom se pridržavate posebnog načina ishrane. Pripremaju se brzo, za oko 20 minuta, a rezultat su tanke, mekane i veoma ukusne palačinke.

Iako ne sadrže mleko ni jaja, ove palačinke su iznenađujuće elastične i lagane, zbog čega lako mogu postati omiljeni obrok.

Pogodne su za doručak, užinu ili desert i mogu se kombinovati sa raznim filovima po želji.

Sastojci:
1 šolja brašna
1 šolja gazirane vode
prstohvat soli
pola kašičice praška za pecivo
1 kašičica šećera

Arapske palačinke
Arapske palačinke

Priprema
Najpre se u posudi sjedine svi suvi sastojci, a zatim se postepeno dodaje gazirana voda uz mešanje dok se ne dobije glatka smesa bez grudvica.

Kada je testo spremno, ostavlja se da kratko odstoji nekoliko minuta kako bi palačinke bile još mekše. Po želji, u smesu se može dodati malo cimeta ili rendane korice limuna radi dodatne arome.

Palačinke se peku u zagrejanom tiganju sa minimalno ulja, tako što se smesa ravnomerno rasporedi. Kada ivice počnu da se odvajaju i donja strana dobije zlatnu boju, palačinka se okreće i peče još kratko sa druge strane.

Na kraju se poslužuju tople, uz nadev po izboru.

