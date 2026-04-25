Svaki par se svađa. To je normalno. Ono što nije normalno, a što mnogi ljudi prihvataju kao jednostavno "način na koji veze funkcionišu“, jeste život u gotovo stalnom stanju sukoba, provođenje čitavih vikenda u verbalnim bitkama ili dana zamrznutih u tihom negodovanju. Ovo su pet najčešćih okidača za svađu i šta zapravo treba učiniti povodom njih.

Neravnoteža u odnosu

Neravnoteža u odnosima je jedan od najčešćih problema u partnerstvu. Jedna osoba vodi domaćinstvo. Druga se oseća kao da razgovara sa zidom kada stvari postanu teške. Niko to ne pominje, život se nastavlja, a onda jednog dana sve ispadne na videlo zbog nečeg potpuno smešnog. Taibijev stav: pređite preko toga. Razgovarajte o tome šta je svakom od vas potrebno pre nego što dođe do te tačke.

Konstantno pominjanje prošlosti tokom svađa

Stare rane imaju tendenciju da se uvuku u trenutna neslaganja, bilo da su pozvana ili ne. Žalba na kućne poslove pretvara se u referendum o aferi od pre tri godine. Manja frustracija ponovo otvara nešto što nikada nije u potpunosti rešeno. Jedini izlaz je da se zaista pozabavimo tim - da razgovaramo, postignemo neko pravo rešenje i prestanemo da koristimo stari bol kao municiju.

Kada se svađa zapravo ne odnosi na ono što mislite da jeste

Teret iz detinjstva ima dug rok trajanja. Neko koga su odgajali kritični roditelji, svaku žalbu doživljava kao napad. Neko ko se uvek osećao zapostavljenim kao dete, oseća se ponovo nevidljivim čim se njegov partner isključi. Ove rane se stalno ponovo otvaraju u emotivnim vezama, obično barem jedna osoba nije svesna toga, nekada obe nisu . Taibijev savet: saznajte koje su zapravo međusobne osetljivosti i svesno se potrudite da ne gazite po ranama druge osobe.

Kratak fitilj

Kada nekoga preplave emocije, produktivni razgovor je u osnovi završen. Veština koja vam treba ovde je dvostruka: prepoznati kada ćete eskalirati sukob pre nego što se to desi i naučiti da zapravo zakočite. To može značiti da uzmete tajm-aut, navedete emociju u prostoriji ili jednostavno date sebi prostora pre nego što se ponovo uključite. Nije zabavno, ali funkcioniše.

Kada se isti problemi stalno vraćaju jer nikada nisu zaista rešeni

Mnogi parovi se stalno svađaju jer osnovni problem nikada nije rešen - samo je privremeno odložen. Taibi smatra da stvari mogu biti jednostavnije: sastavite listu obaveza, obavite težak razgovor o onome što vas muči i smislite plan oko kojeg se oboje iskreno slažete. Proverite da li zaista funkcioniše i zatim prilagodite po potrebi. Ponovite. Manje je dramatično od još jednog izbijanja svađe i znatno je efikasnije.

Prema rečima terapeuta i saradnika časopisa "Psihologija danas“ Roberta Taibija, licenziranog stručnjaka za socijalno zdravlje, same svađe nisu zapravo problem. One su simptom.

