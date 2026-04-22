Svadbe su zamišljene kao najsrećniji dan u životu, a ponekad jedan potez može da pokvari uspomene. Upravo to se dogodilo jednom bračnom paru, a supruga je odlučila da osveta stigne, ali tek posle pet godina.

Kada su se Dani i Blejk Rasel venčali 2020. godine, mladoženja je tokom svadbenog veselja stavio telefon na sto kako bi gledao fudbalsku utakmicu. Mnogi gosti su to smatrali neprimerenim, ali njegova supruga nije zaboravila taj trenutak iako je ćutala godinama.

Osveta servirana hladna

Blejk je strastveni igrač popularne onlajn igre „RuneScape“, koju igra još od pre nego što je upoznao Dani. Reč je o fantastičnoj igri sa milionima igrača širom sveta, u kojoj korisnici razvijaju veštine i dostižu visoke nivoe kroz dugotrajan rad.

Nakon godina igranja, Blejk je bio nadomak velikog uspeha – dostizanja maksimalnog nivoa svih veština, što je u toj zajednici ogroman podvig. Planirao je čak i onlajn proslavu sa prijateljima.

Ali Dani je imala drugačiji plan. U videu objavljenom na TikToku objasnila je da je čekala pet godina da mu „vrati“ za gledanje fudbala na njihovoj svadbi. Uz pomoć devera, ušla je na njegov nalog i završila poslednji nivo – pre njega.

Njegova reakcija zaprepastila mnoge

Kada se Blejk vratio kući, Dani ga je dočekala uz konfete i čestitke. „99! Čestitam!“, rekla mu je kroz smeh. On je zbunjeno odgovorio da još nije dostigao poslednji nivo, na šta mu je ona saopštila da jeste, ali zahvaljujući njoj. Snimak je postao viralan, ali reakcije publike bile su podeljene.

Mnogi korisnici društvenih mreža osudili su njen potez. Komentari su bili oštri: „On je to gradio godinama pre nego što te je upoznao“, „Brak bi za mene bio gotov“, „Ne shvataš koliko sati, dana i meseci je uložio u to“. Mnogi su istakli da se trud uložen u igru ne može porediti sa gledanjem utakmice tokom svadbe.

Muž je smirio situaciju

Nakon lavine negativnih poruka, Blejk se oglasio i poručio da među njima nema problema. „Ne mrzimo se i ne razvodimo se. Volim svoju ženu i nisam ljut. Iskreno, gledanje fudbala na svadbi bilo je gore nego to što mi je završila nalog u igri“, rekao je kroz smeh.

Na kraju, čini se da je par sve shvatio kao šalu ali internet im to nije lako oprostio.

(Kurir.rs/Najžena)

