Ako vam je patišpanj uvek suv, zbijen, ispucao ili pečen neravnomerno, iako ste "ispoštovali recept", problem nije u sastojcima, nego u načinu na koji ih tretirate.

Ako želite onaj pravi, mekan i vazdušast patišpanj koji se ne raspada, ali nije ni težak kao cigla, postoje pravila koja ne trpe improvizaciju.

Brzina mućenja odlučuje sve

Najveća greška dešava se već na početku. Ljudi krenu agresivno sa mućenjem ili, još gore, stanu prerano. Jaja i šećer ne treba samo sjediniti, nego ih umutiti dok smesa ne postane svetla, gusta i penasta. Tu se ubacuje vazduh koji kasnije pravi razliku između laganog biskvita i teške mase.

Kada preskočite ovaj korak ili ga odradite površno, nema tog trika koji će kasnije popraviti stvar.

Mućenje mora da bude lagano Foto: jupiter8 / Alamy / Profimedia

Brašno se ne "tuče", već umešava

Onog trenutka kada dodate brašno, tempo mora da padne. Mešanje ide ručno, lagano, bez nervoze. Cilj je da se sastojci sjedine, ne da ih "ubijete" mešanjem.

Ako nastavite da vrtite smesu kao na početku, iz nje izbacujete sav vazduh koji ste prethodno ubacili. Rezultat je gust, težak patišpanj koji ne raste kako treba.

Temperatura sastojaka pravi razliku

Hladna jaja direktno iz frižidera su siguran put ka lošoj teksturi. Sastojci moraju biti na sobnoj temperaturi kako bi se povezali ravnomerno i bez grudvica.

Ako ovo preskočite, dobijate neujednačenu strukturu, gumene delove i rupe koje se pojavljuju bez ikakve logike.

Postoji trenutak kada treba da prestanete sa mešanjem, i većina ga promaši. Kada smesa postane ujednačena i glatka, to je to. Sve posle toga je višak.

Patišpanj Foto: Printscreen You Tube/Natašine slastice

Ako nastavite, masa postaje sjajna i rastegljiva, što je jasan znak da ste preterali. U rerni se to pretvara u tvrd i suv biskvit, bez obzira na sve ostalo što ste uradili kako treba.

Hlađenje nije formalnost

Patišpanj ne trpi nagle poteze. Kada ga izvadite iz rerne, ne vadite ga odmah iz kalupa. Ostavite ga desetak minuta da se stabilizuje, pa tek onda prebacite na rešetku.

Ako ga dirate prerano, može da splasne ili da se raspadne, i sav trud pre toga pada u vodu.

Na kraju, sve se svodi na jednu stvar, patišpanj ne prašta brzinu i površnost. Kad ga radite kako treba, dobijate bazu za svaki kolač koji izgleda i ima ukus kao iz poslastičarnice. Kad ga radite napamet, dobijete ono što većina ljudi misli da je "normalno", a zapravo je samo loše urađeno testo.

