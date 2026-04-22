Veze su često složene, a to posebno dobro vide advokati za razvode koji svakodnevno svedoče raspadu brakova. Lena Ngujen, advokatica s iskustvom u više američkih saveznih država, primetila je obrazac koji se stalno ponavlja: žene u brakovima često završavaju u lošijoj poziciji ne zbog velikih sukoba, već zbog načina na koji pristupaju odnosima.

Prema njenim rečima, ključna osobina koja ženama nedostaje jeste - sebičnost.

Foto: Shutterstock

"Postoji jedna stvar koju bi žene trebalo da nauče od muškaraca, a to je kako biti sebičan. Kao advokatica za razvode, naučila sam da muška sebičnost nije mana, već strategija", kaže Ngujen, prenosi Times of India.

Objašnjava da muškarci češće donose odluke koje su u njihovom interesu, dok žene pokušavaju da zaštite sve oko sebe, što na kraju može da ih košta.

Sebičnost nije mana

Ngujen ističe da muškarci bez griže savesti stavljaju sebe na prvo mesto. "Niko ih zbog toga ne naziva bezosećajnima. Smatraju ih pametnima, strateški nastrojenima i praktičnima", kaže ona.

Dodaje i: "Muškarci se ne stide da daju sebi prioritet. Ne izvinjavaju se što biraju ono što im koristi. Deluju u skladu s tim i nakon toga mirno spavaju." S druge strane, žene su, kako kaže, naučene da se prilagođavaju i daju više nego što bi trebalo: "Hvale nas zbog nesebičnosti, čak i kada nas to košta svega."

Foto: Shutterstock

Na kraju, upozorava da takav obrazac dugoročno dovodi do iscrpljenosti i nezadovoljstva.

"Kada dosledno birate sebe, dobijate stabilnost, mogućnosti i mir", objašnjava. Naglašava i da ovo nije poziv na okrutnost: "Ovo nije poziv da postanete okrutni - to je poziv da prestanete da mešate samoodricanje s ljubavlju." Zaključuje da sebičnost nije mana, nego veština koju žene treba da razviju kako bi zaštitile sebe i svoju budućnost.

