Par star 37 i 32 godine spakovao je svoj život u Basildonu i zajedno sa dvoje dece otputovao na sunčano špansko ostrvoMajorka 2. februara 2026. godine, a danas tvrde da je to bila najbolja odluka koju su ikada doneli.

Prošlo je nešto više od 11 nedelja od velike promene, a zaljubljenici u sunce kažu da sada imaju mnogo više dragocenog vremena za svoju decu, šestogodišnju Meliju i četvorogodišnjeg Džuda.

Ušteda od koje zastaje dah

Osim boljeg kvaliteta života, otkrili su i da mesečno uštede čak 1.000 evra. Porodica se u potpunosti prepustila španskom načinu života, a za četvorosobnu kuću u nizu plaćaju oko 1.900 evra bez troškova za vodu i lokalne dažbine.

„Oduvek smo maštali o životu u inostranstvu. Ovde dolazim na odmor već 23 godine sa porodicom, a kada je Rej prvi put došao, odmah se zaljubio“, rekao je Džordan.

Zašto su izabrali baš Majorku

Kako objašnjava, Majorku su oduvek doživljavali kao svoj drugi dom. Privukli su ih klima, boravak na otvorenom i uverenje da će njihova deca imati kvalitetniji život.

„Shvatili smo da propuštamo važne trenutke sa decom. Rejev otac je preminuo prošlog leta i tada smo shvatili koliko je život kratak“, iskreno je dodao.

Život bez stresa i straha

Jedna od najvećih razlika, kako kažu, jeste osećaj sigurnosti i opuštenosti.

„Ovde deca bez problema odu da se igraju na trgu pored restorana dok mi večeramo. Ne mogu da zamislim da u Basildonu ili Londonu pustim decu da se igraju i da budem potpuno miran ali ovde jesmo“, rekao je Rej.

Prodali sve i počeli ispočetka

Rej i Džordan, koji su 15 godina radili kao lični treneri i vodili sopstveni biznis, prodali su svoju četvorosobnu kuću u Basildonu za 800.000 evra , kao i firmu za 450.000 evra

Nakon pažljivog planiranja odlučili su se na veliki korak i preseljenje na Majorka potez koji im je omogućio više vremena sa decom i znatno opušteniji balans između posla i privatnog života.