Postoje jela koja nikada ne izlaze iz mode, a musaka od krompira i mesa je upravo jedno od njih. To je onaj ručak koji miriše na dom, okuplja porodicu za stolom i uvek vraća na poznate, tople ukuse iz detinjstva. Ipak, koliko god recept delovao jednostavno, svaka domaćica zna da postoji mala razlika između dobre i one savršene musake koja je sočna, puna ukusa i nestane čim se iznese na sto.

Upravo u toj razlici prilikom spremanja musake krije se jedan mali trik – detalj koji mnogi preskaču, a koji pravi ogromnu promenu u ukusu i teksturi. Kada jednom probate ovaj recept, teško ćete se vratiti na staro. Musaka dobija bogatiju aromu, lepšu boju i onu sočnost zbog koje se traži parče više.

Recept za musaku

Sastojci:

600 g mlevenog mesa

1 kg krompira

1 glavica crnog luka

2–3 čena belog luka

3 kašike paradajz pirea

2 jaja

200 ml mleka

so, biber po ukusu

suvi biljni začin

malo ulja

Musaka

Priprema:

Najpre očistite i iseckajte krompir na tanke kolutove. U tiganju zagrejte malo ulja, pa propržite sitno seckan crni luk dok ne omekša. Zatim dodajte beli luk i kratko ga izdinstajte da pusti aromu.

Dodajte mleveno meso i dinstajte dok ne promeni boju i lepo se uprži. Kada meso pusti sokove, umešajte paradajz pire i ostavite da se sve zajedno kratko dinsta - upravo ovaj korak daje mesu puniji ukus i čini musaku posebno sočnom. Posolite i pobiberite po ukusu, pa dodajte suvi biljni začin.

U podmazanu tepsiju ređajte red krompira, pa red mesa, i tako naizmenično dok ne utrošite sastojke, završavajući slojem krompira. Posebno umutite jaja sa mlekom i malo soli, pa prelijte preko musake. Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 sepeni oko 45–50 minuta, dok krompir ne omekša i dok se na površini ne stvori zlatna korica.

Ostavite musaku da se malo prohladi pre sečenja i pripremite se na to da će svi tražiti još, jer uz ovaj mali trik sa paradajz pireom razlika se zaista oseti u svakom zalogaju.

