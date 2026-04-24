Musaka kakvu su pravile naše bake: Za neodoljivu sočnost dodajte jedan tajni sastojak i svi će vam tražiti recept!
Postoje jela koja nikada ne izlaze iz mode, a musaka od krompira i mesa je upravo jedno od njih. To je onaj ručak koji miriše na dom, okuplja porodicu za stolom i uvek vraća na poznate, tople ukuse iz detinjstva. Ipak, koliko god recept delovao jednostavno, svaka domaćica zna da postoji mala razlika između dobre i one savršene musake koja je sočna, puna ukusa i nestane čim se iznese na sto.
Upravo u toj razlici prilikom spremanja musake krije se jedan mali trik – detalj koji mnogi preskaču, a koji pravi ogromnu promenu u ukusu i teksturi. Kada jednom probate ovaj recept, teško ćete se vratiti na staro. Musaka dobija bogatiju aromu, lepšu boju i onu sočnost zbog koje se traži parče više.
Recept za musaku
Sastojci:
600 g mlevenog mesa
1 kg krompira
1 glavica crnog luka
2–3 čena belog luka
3 kašike paradajz pirea
2 jaja
200 ml mleka
so, biber po ukusu
suvi biljni začin
malo ulja
Priprema:
Najpre očistite i iseckajte krompir na tanke kolutove. U tiganju zagrejte malo ulja, pa propržite sitno seckan crni luk dok ne omekša. Zatim dodajte beli luk i kratko ga izdinstajte da pusti aromu.
Dodajte mleveno meso i dinstajte dok ne promeni boju i lepo se uprži. Kada meso pusti sokove, umešajte paradajz pire i ostavite da se sve zajedno kratko dinsta - upravo ovaj korak daje mesu puniji ukus i čini musaku posebno sočnom. Posolite i pobiberite po ukusu, pa dodajte suvi biljni začin.
U podmazanu tepsiju ređajte red krompira, pa red mesa, i tako naizmenično dok ne utrošite sastojke, završavajući slojem krompira. Posebno umutite jaja sa mlekom i malo soli, pa prelijte preko musake. Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 sepeni oko 45–50 minuta, dok krompir ne omekša i dok se na površini ne stvori zlatna korica.
Ostavite musaku da se malo prohladi pre sečenja i pripremite se na to da će svi tražiti još, jer uz ovaj mali trik sa paradajz pireom razlika se zaista oseti u svakom zalogaju.
