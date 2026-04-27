Dok vrtlari s nestrpljenjem očekuju prve cvetove, ruže se u proleće suočavaju sa jednim od najvećih neprijatelja – gljivičnom bolešću poznatom kao crna pegavost. Ipak, postoji jednostavno i prirodno rešenje koje može da pomogne, a nalazi se gotovo u svakom domaćinstvu.

Zašto se crna pegavost javlja u proleće

Proleće donosi idealne uslove za razvoj ove bolesti. Kombinacija toplijeg tla i povećane vlage usled čestih kiša pogoduje razmnožavanju spora.

Crna pegavost na ružama Foto: Clare Gainey / Alamy / Profimedia

Crna pegavost se prepoznaje po tamnim, nepravilnim mrljama na listovima ruža. Vremenom se one šire, lišće žuti i opada, a bolest se lako prenosi na ostatak biljke i druge ruže u vrtu.

Jednostavno rešenje iz kuhinje

Iako deluje neobično, mleko može biti vrlo efikasan saveznik u borbi protiv ove bolesti.

Iskusni vrtlar Džo, osnivač stranice „In the Wild Garden“, preporučuje jednostavan recept:

„Pomešajte rastvor od jednog dela mleka, po mogućstvu punomasnog, i dva dela vode u bočici sa raspršivačem. Poprskajte preostale listove biljke ovim rastvorom i ponavljajte postupak svake nedelje.“

Foto: Shutterstock

Kako mleko deluje na gljivice

Kada je izloženo sunčevoj svetlosti, mleko stvara jedinjenja koja deluju štetno na spore gljivica i sprečavaju njihovo širenje.

Osim toga, na površini lista formira se tanak zaštitni sloj koji otežava sporama da se zadrže i razviju. Zahvaljujući tome, ova metoda može da spreči pojavu bolesti ili da uspori njen razvoj ako se primeni na vreme.

Kako pravilno primeniti ovaj trik

Da bi tretman dao najbolje rezultate, važno je pridržavati se nekoliko pravila:

Rastvor nanosite jednom nedeljno

Prskajte i gornju i donju stranu listova

Cilj je blaga maglica, ne natapanje biljke

Najbolje vreme za primenu je rano ujutru

Izbegavajte prskanje tokom velikih vrućina, jer mleko može razviti neprijatan miris.

