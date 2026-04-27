Dok vrtlari s nestrpljenjem očekuju prve cvetove, ruže se u proleće suočavaju sa jednim od najvećih neprijatelja – gljivičnom bolešću poznatom kao crna pegavost. Ipak, postoji jednostavno i prirodno rešenje koje može da pomogne, a nalazi se gotovo u svakom domaćinstvu.

Zašto se crna pegavost javlja u proleće

Proleće donosi idealne uslove za razvoj ove bolesti. Kombinacija toplijeg tla i povećane vlage usled čestih kiša pogoduje razmnožavanju spora.

Crna pegavost na ružama
Crna pegavost na ružama Foto: Clare Gainey / Alamy / Profimedia

Crna pegavost se prepoznaje po tamnim, nepravilnim mrljama na listovima ruža. Vremenom se one šire, lišće žuti i opada, a bolest se lako prenosi na ostatak biljke i druge ruže u vrtu.

Jednostavno rešenje iz kuhinje

Iako deluje neobično, mleko može biti vrlo efikasan saveznik u borbi protiv ove bolesti.

Iskusni vrtlar Džo, osnivač stranice „In the Wild Garden“, preporučuje jednostavan recept:

„Pomešajte rastvor od jednog dela mleka, po mogućstvu punomasnog, i dva dela vode u bočici sa raspršivačem. Poprskajte preostale listove biljke ovim rastvorom i ponavljajte postupak svake nedelje.“

Foto: Shutterstock

Kako mleko deluje na gljivice

Kada je izloženo sunčevoj svetlosti, mleko stvara jedinjenja koja deluju štetno na spore gljivica i sprečavaju njihovo širenje.

Osim toga, na površini lista formira se tanak zaštitni sloj koji otežava sporama da se zadrže i razviju. Zahvaljujući tome, ova metoda može da spreči pojavu bolesti ili da uspori njen razvoj ako se primeni na vreme.

Kako pravilno primeniti ovaj trik

Da bi tretman dao najbolje rezultate, važno je pridržavati se nekoliko pravila:

  • Rastvor nanosite jednom nedeljno
  • Prskajte i gornju i donju stranu listova
  • Cilj je blaga maglica, ne natapanje biljke
  • Najbolje vreme za primenu je rano ujutru

Izbegavajte prskanje tokom velikih vrućina, jer mleko može razviti neprijatan miris.

Ne propustiteŽenaZašto lale ne cvetaju? 3 ključna razloga i saveti profesionalnih baštovana za bujno cvetanje
lale u bašti
ŽenaAko vam narcisi ne cvetaju kako treba, problem je samo jedan: Rešenje traje 10 sekundi
Žuti narcisi u cvatu u prolećnoj bašti sa zelenim lišćem
ŽenaUz par jednostavnih trikova imaćete najlepše gladiole u komšiluku: Bitna je dobra priprema
Gladiole u dvorištu u punom cvatu, posađene kao ukrasno cveće za kuću i baštu.
ŽenaSvi tvrde da ruže u vazi traju duže ako uradite ovo: Testirali 3 popularna trika i samo jedan stvarno radi
ruže, ruže u vazi
ŽenaNikolina otkrila trik za oživljavanje sobnih biljaka: Potrebna su vam samo tri sastojka koja imate u kuhinji!
biljke-u-stanu-shutterstock-1813119916.jpg

 Video: Kako napraviti fontantu u bašti

Kako napraviti fontanu u bašti Izvor: Facebook/Leon & LaCongo