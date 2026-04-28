Rotkvice često završe u salati kao sporedan dodatak, ali uz malo drugačiju pripremu mogu postati pravo malo osveženje na stolu. Ovaj način im daje izraženiji ukus i prijatnu hrskavost, pa lako mogu poslužiti kao prilog ili lagana grickalica. Evo kako da je pripremite:

Sastojci:

  • 500 g rotkvica
  • 2–3 čena belog luka
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera
  • malo bibera
  • 1 kašika alkoholnog sirćeta
  • 50 ml vode
  • 2 kašike ulja
  • začini po želji (peršun ili mirođija)
rotkvice
Rotkvice Foto: Printscreen

Priprema:

Najpre rotkvice dobro operite, pa ih blago pritisnite nožem ili nečim težim kako bi napukle tako će bolje upiti preliv. U posebnoj posudi sjedinite so, šećer, biber, sirće, vodu i ulje. Dodajte sitno iseckan beli luk i sve dobro promešajte da se ukusi povežu.

Rotkvice potom prelijte ovom smesom i lagano izmešajte da se ravnomerno oblože. Prebacite ih u zatvorenu posudu ili teglu i ostavite u frižideru najmanje pola sata pre serviranja, kako bi se lepo marinirale.

