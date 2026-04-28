Rotkvice su bogate hranljivim materijama koje podržavaju varenje, imunitet i detoksikaciju organizma, a mogu se lako uključiti u ishranu kroz jednostavnu i zdravu salatu

Rotkvice često završe u salati kao sporedan dodatak, ali uz malo drugačiju pripremu mogu postati pravo malo osveženje na stolu. Ovaj način im daje izraženiji ukus i prijatnu hrskavost, pa lako mogu poslužiti kao prilog ili lagana grickalica. Evo kako da je pripremite:

Sastojci: 500 g rotkvica

2–3 čena belog luka

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

malo bibera

1 kašika alkoholnog sirćeta

50 ml vode

2 kašike ulja

začini po želji (peršun ili mirođija)

Priprema:

Najpre rotkvice dobro operite, pa ih blago pritisnite nožem ili nečim težim kako bi napukle tako će bolje upiti preliv. U posebnoj posudi sjedinite so, šećer, biber, sirće, vodu i ulje. Dodajte sitno iseckan beli luk i sve dobro promešajte da se ukusi povežu.

Rotkvice potom prelijte ovom smesom i lagano izmešajte da se ravnomerno oblože. Prebacite ih u zatvorenu posudu ili teglu i ostavite u frižideru najmanje pola sata pre serviranja, kako bi se lepo marinirale.

