Marinirane rotkvice idealan su prilog uz meso i roštilj: Uz njih će vam prvomajska trpeza biti pun pogodak
Rotkvice često završe u salati kao sporedan dodatak, ali uz malo drugačiju pripremu mogu postati pravo malo osveženje na stolu. Ovaj način im daje izraženiji ukus i prijatnu hrskavost, pa lako mogu poslužiti kao prilog ili lagana grickalica. Evo kako da je pripremite:
Sastojci:
- 500 g rotkvica
- 2–3 čena belog luka
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
- malo bibera
- 1 kašika alkoholnog sirćeta
- 50 ml vode
- 2 kašike ulja
- začini po želji (peršun ili mirođija)
Priprema:
Najpre rotkvice dobro operite, pa ih blago pritisnite nožem ili nečim težim kako bi napukle tako će bolje upiti preliv. U posebnoj posudi sjedinite so, šećer, biber, sirće, vodu i ulje. Dodajte sitno iseckan beli luk i sve dobro promešajte da se ukusi povežu.
Rotkvice potom prelijte ovom smesom i lagano izmešajte da se ravnomerno oblože. Prebacite ih u zatvorenu posudu ili teglu i ostavite u frižideru najmanje pola sata pre serviranja, kako bi se lepo marinirale.
