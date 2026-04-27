Priča jedne mlade žene koja je rano izgubila oca, a onda odrastala sa očuhom, kog je, po sopstvenom priznanju, "mrzela jer joj je zamenio oca", privukla je veliku pažnju javnosti. Period nakon što je i on preminuo posebno je emotivan zbog spoznaje koliko je pogrešno gledala na čoveka koji ju je godinama podizao.

Njen biološki otac preminuo je kada je imala samo šest godina. Preko noći nestao je njen bezbrižni svet, koji je zamenila tišina, tuga i majka koja je, kako opisuje, delovala kao da je izgubila deo sebe. Dve godine kasnije, u njihov život ulazi novi čovek - očuh Viktor. Bio je tih, nenametljiv i oprezan. Donosio je cveće, pažljivo birao reči i trudio se da ne zauzima previše prostora. Pokušavao je da uspostavi kontakt sa devojčicom, postavljajući joj jednostavna pitanja, ali nailazio je na zid.

Ispovest žene o odnosu sa očuhom Foto: Shutterstock

Za nju, on nije bio dobrodošao

U tom uzrastu, bol zbog gubitka bila je prevelika da bi mogla da napravi mesto za nekog novog. Svaki njegov gest doživljavala je kao pretnju uspomeni na oca. Čak i kada bi pokušavao da učini nešto lepo, poput pravljenja palačinki vikendom, ona bi u tome videla samo zamenu za ono što je izgubila. Kako sama priznaje, tada je odlučila da je Viktor - neprijatelj.

"Ti nisi moj otac"

Godine su prolazile, ali njihov odnos se nije značajno menjao. Nije bilo velikih svađa niti dramatičnih scena, ali je postojala stalna napetost. On je bio strog, ali ne grub. Imao je način da joj skrene pažnju, da je podstakne da bude bolja, ali i da jasno pokaže razočaranje. A ona je na to odgovarala otporom. Najčešće oružje bila joj je jedna rečenica: "Ti nisi moj otac."

Govori da ju je koristila svesno, znajući koliko može da zaboli. I svaki put kada bi je izgovorila, Viktor bi zastao, pogledao u stranu i tiho odgovorio da zna - ali da je njegova odgovornost da brine o njoj i da će to nastaviti da radi. Ta njegova smirenost tada joj je delovala hladno. Danas zna da je bila nešto sasvim drugo. Njihova komunikacija svela se na osnovne, svakodnevne rečenice. Živeli su pod istim krovom, ali su izbegavali jedni druge. To je postalo normalno, iako, kako danas kaže, nikada nije bilo zdravo.

Bolest koja menja perspektivu

Kada je primljena na fakultet, nije bilo velikog emotivnog trenutka između njih. Kratak zagrljaj i formalno "hvala" - to je bio maksimum njihovog odnosa. Samo dva meseca kasnije, Viktor se razboleo. Nije bila u pitanju prolazna bolest, već ozbiljno stanje - uznapredovala srčana slabost. Njegovo telo je slabilo, svakodnevne navike su nestajale, a kuća je ponovo postala tiha, ispunjena brigom i neizvesnošću. Ipak, ni tada nije došlo do otvorenog razgovora između njih. Ona priznaje da je to bila njena odluka - izbegavala je bliskost čak i u poslednjim danima.

Na sahrani je prvi put čula kakav je čovek Viktor bio izvan njihove kuće. Ljudi su govorili o njegovoj pomoći, dobroti i pouzdanosti. O tome kako je uvek bio tu za druge. A onda su joj prilazili i govorili da ju je mnogo voleo. Ona je, kaže, samo klimala glavom. Nije osećala ono što su drugi očekivali.

Saznanje koje menja sve

Prava promena dogodila se kasnije, kada je sa majkom sređivala garažu. Među starim alatima i kutijama pronašla je mali digitalni diktafon. Na njemu je bio samo jedan snimak - označen njenim imenom. Iako je u prvi mah želela da ga ostavi, radoznalost je pobedila. Kada je pustila snimak, čula je Viktorov glas. Bio je miran, topao i iskren. Govorio je o tome kako je zavoleo njenu majku, ali i nju - ne iz obaveze, već iz želje. Objasnio je da nikada nije želeo da zameni njenog oca, niti da izbriše uspomene na njega.

Naprotiv, svesno je ostavljao prostor za ta sećanja, jer je znao koliko su važna. U snimku priznaje i da je bio strog, ali ne zato što je želeo kontrolu, već zato što se plašio da je ne izneveri. Plašio se da ne pogreši i ne potvrdi njene sumnje o njemu. Jedan deo poruke posebno ju je pogodio - rekao je da su on i njena majka odlučili da nemaju zajedničko dete, jer mu ona nikada nije bila "zamena", već sve što mu je potrebno kao roditelju. Takođe je otkrio da je obezbedio novac za njeno školovanje i finansijsku sigurnost za njenu majku. Najviše ju je, ipak, slomila njegova poslednja poruka - da ne mora da ga voli, ali da se nada da će jednog dana shvatiti koliko mu je značila.

Naknadna tuga

Sedeći na podu garaže, prvi put je osetila ono što ranije nije mogla - stvarnu tugu. Kako sama kaže, godinama je bila toliko fokusirana na sopstveni bol da nije primetila njegov. Nedugo zatim otišla je na groblje. Tamo je, prvi put, izgovorila reči koje mu nikada nije rekla - izvinjenje, zahvalnost i priznanje da je pogrešila. Iako ga više nije bilo, to je bio trenutak kada se njihov odnos, na neki način, konačno promenio.

Život sa istinom

Danas kaže da je kasno da mu to kaže lično, ali nije kasno da to pokaže kroz način na koji živi. Promenila je priču koju je nosila o njemu. Više ga ne vidi kao čoveka koji je nešto oduzeo, već kao nekoga ko je tiho i uporno davao - čak i kada to nije bilo uzvraćeno.

(Kurir.rs/Žena)

Pogledajte video: Ispovest Milke Jakulić, Titove stjuardese