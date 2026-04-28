Da li se maline mogu gajiti na terasi?

Maline spadaju u jednu od najlakših bobičastih voćki za uzgajanje. Otporne su, ako ima odgovaraju uslovi obilno rađaju i ne zahtevaju mnogo održavanja, zbog čega su odličan izbor čak i za početnike. Gajenje bobičastog voća postao je trend koji mnogi praktikuju poslednjih godina, a za mnoge to je i više od toga, pravo zadovoljstvo.

Sveže voće ubrano iz sopstvene bašte ima poseban ukus i aromu koje se teško mogu uporediti sa plodovima iz prodavnice. Maline su idealna kultura za one koji tek ulaze u svet baštovanstva. Lako se uzgajaju, dobro podnose hladne zime i svake godine donose bogat rod. Osim toga, ove bobice su savršene za sve, od brzih užina do domaćih kolača, džemova i ukusnih peciva.

Zašto saditi maline?

Maline se smatraju jednom od najzahvalnijih biljaka za uzgoj. Dobro se prilagođavaju različitim uslovima i mogu uspevati čak i tamo gde druge biljke teško rastu.

Malina u saksijama Foto: Michel Gile / AFP / Profimedia

Njihove glavne prednosti su:

visoka otpornost na zimu

minimalno održavanje

brz rast

stabilan rod svake godine

Čak i ako tek počinjete da se bavite baštovanstvom, velika je verovatnoća da će vam upravo maline dati prve uspešne rezultate.

Kako pravilno posaditi maline?

Izaberite pravu lokaciju. Maline vole puno sunca, dobro drenirano zemljište i mesto zaštićeno od jakog vetra. Mogu se saditi direktno u zemlji ili u velikim saksijama i posudama. Obratite pažnju na dubinu sadnje. Sadnica treba da bude posađena na istoj dubini na kojoj je rasla u saksiji. Ako se koren zatrpa preduboko, rast biljke može biti usporen.

Nakon sadnje, zemljište treba dobro zaliti.

Maline Foto: Foodcollection GesmbH / AFP / Profimedia

Osnovna nega malina Sunce: Maline obožavaju svetlost. Što biljka dobija više sunčevih sati, plodovi će biti slađi.

Maline obožavaju svetlost. Što biljka dobija više sunčevih sati, plodovi će biti slađi. Zalivanje: Redovno zalivanje je veoma važno, naročito u periodu plodonošenja. Zemljište treba da bude umereno vlažno, ali ne i natopljeno.

Redovno zalivanje je veoma važno, naročito u periodu plodonošenja. Zemljište treba da bude umereno vlažno, ali ne i natopljeno. Kompost: U proleće je poželjno dodati sloj svežeg komposta. On poboljšava strukturu zemljišta i obezbeđuje biljci potrebne hranljive materije. Kako orezivati maline zimi? Orezivanje je jedna od najjednostavnijih, ali i najvažnijih mera nege. Nakon završetka berbe, stari izdanci se skraćuju na oko 20 centimetara od zemlje.

Odsečene grane mogu ostati na površini zemlje – vremenom će se razgraditi i poslužiti kao prirodni malč.

Na proleće biljka izbacuje nove izdanke koji će doneti sledeći rod. Da li maline mogu da se gaje na terasi?

Dobra vest je da maline mogu uspešno da se uzgajaju i na terasi ili balkonu, ako se ispune određeni uslovi.

Za takav uzgoj potrebno je:

velika saksija ili žardinijera dubine najmanje 30–40 cm

kvalitetan, rastresit supstrat

puno sunčeve svetlosti

redovno zalivanje

mala potpora ili mreža za izdanke

Maline Foto: Yana Gayvoronskaya / Alamy / Profimedia

Za balkone su posebno pogodne patuljaste ili remontantne sorte, jer rastu kompaktnije i mogu rađati i u saksijama. Uz malo pažnje, čak i mali balkon može postati mesto na kome ćete svakog leta brati sopstvene, slatke maline. Maline su zato savršeno voće za kućni uzgoj , bilo u bašti ili na terasi. Dovoljno je sunčano mesto, redovno zalivanje i jednostavna rezidba, a nagrada će biti obilje ukusnih bobica iz godine u godinu. Maline obično počinju da rađaju već sledeće godine nakon sadnje, ali tačan period zavisi od sorte i vremena kada su posađene.

Uopšteno pravilo: Jesenje (remontantne) sorte – mogu dati prve plodove već iste godine, krajem leta ili u jesen ako su posađene u proleće.

Letnje sorte – najčešće počinju da rađaju sledeće godine, jer plod nastaje na izdancima koji su izrasli prethodne sezone. Koliko brzo može da se dobije ozbiljna berba?

1. godina – biljka se ukorenjuje, rod je mali ili ga nema.

2. godina – počinje prava berba.

3. godina i dalje – maline ulaze u pun rod i mogu davati veliku količinu plodova svake godine.

Ako se gaje u saksiji na terasi, rod može biti malo manji nego u bašti, ali maline i dalje mogu lepo da rađaju ako imaju:

najmanje 6–8 sati sunca dnevno

veliku saksiju (30–40 cm dubine)

redovno zalivanje i malo đubriva u proleće.

(Kurir.rs/lepotesrbije.rs)

VIDEO: Ćerka poznatog voditelja otišla na selo i bere maline: