Sanjate o sopstvenom malom voćnjaku, ali vam prostor deluje kao prepreka? Dobra vest je da ne morate da birate između udobnog kutka za uživanje i stabla koje rađa. Postoje sorte koje zauzimaju znatno manje mesta, a i dalje donose bogat rod, i to bez komplikovanog održavanja.

Patuljasta jabuka

Foto: Anil OGUZ / Alamy / Profimedia

Sa visinom do oko 3 metra, patuljaste jabuke savršeno se uklapaju u mala dvorišta ili veće saksije. Berba i orezivanje su jednostavni, a postoje i stubaste sorte koje zauzimaju minimalan prostor, ali daju plodove standardne veličine.

Važna napomena: za dobar rod potrebne su bar dve različite sorte u blizini.

Uslovi: puno sunca, dobro drenirano i blago kiselo zemljište, redovno zalivanje.

Patuljasti dud

Ako tražite gotovo „neuništivu“ voćku, dud je pravi izbor. Brzo raste, samoplodan je i nema agresivan koren. Ipak, vodite računa gde ga sadite — plodovi mogu biti nezgodni za čišćenje ako padaju na staze ili terase.

Uslovi: sunčano mesto, dobra drenaža, povremena rezidba.

Patuljasta smokva

smokva Foto: RINA

Savršena za toplije krajeve, smokva je poznata po svojoj otpornosti. Podnosi sušu, retko je napadaju štetočine i ne zahteva mnogo nege. Postoje sorte koje ostaju kompaktne, ali daju obilje plodova.

Uslovi: puno sunca, propusno zemljište, umereno zalivanje.

Patuljasta šljiva

Osim ukusnih plodova, ova voćka donosi i estetski doživljaj — nežni cvetovi u proleće i tople nijanse lišća u jesen. Uspravan rast čini je idealnom za uske prostore.

Uslovi: sunce, redovno zalivanje tokom formiranja plodova, sezonska prihrana.

Patuljasta trešnja

Foto: Delta Agrar

Ništa ne priziva leto kao trešnje, a patuljaste sorte omogućavaju da ih berete bez merdevina. Niže su i kompaktnije, posebno kiselije sorte koje prirodno rastu sporije.

Uslovi: sunce, dobro drenirano zemljište, zaštita od ptica.

Breskva i nektarina

Za razliku od mnogih drugih voćki, ove vrste prirodno ostaju relativno male. Uz pravilnu rezidbu mogu se lako održavati u željenoj visini. Dodatni plus — samoplodne su, pa vam je dovoljno jedno stablo.

Uslovi: sunčano i zaklonjeno mesto, redovno zalivanje.

Patuljasti nar

Jedna od najkompaktnijih voćki - često ne prelazi visinu od 1–2 metra. Idealan je za saksije i urbane prostore, a pored plodova krase ga i jarko crveni cvetovi.

Uslovi: puno sunca, povremeno zalivanje, toplija klima.

Patuljasta kruška

Foto: Shutterstock

Sa prirodno uspravnim rastom, kruška se lako uklapa u male vrtove. Dobro podnosi i teža zemljišta, što je čini zahvalnom za različite uslove.

Uslovi: sunce, blago kiselo zemljište, redovna vlaga.

Limun (Meyer sorta)

Jedan od najpopularnijih izbora za uzgoj u saksijama. Mirisan, dekorativan i produktivan - limun može uspevati čak i na balkonu. U hladnijim krajevima lako se unosi unutra tokom zime.

Uslovi: puno svetla, redovno zalivanje, zaštita od mraza.

Bez obzira na to da li imate malo dvorište, terasu ili samo sunčan balkon, postoji voćka koja može pronaći svoje mesto u vašem prostoru. Uz pravi izbor i malo pažnje, i najmanji kutak može postati izvor svežih, domaćih plodova, i mesto za uživanje koje traje tokom cele godine.

