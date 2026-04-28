Sadnja bosiljka najbolje uspeva na sunčanim, zaštićenim mestima sa plodnom, vlažnom zemljom. Setva se obavlja krajem aprila ili početkom maja (nakon mrazeva), na razmak 50x25 cm, dok se rasad seje u martu. Traži redovno zalivanje i toplotu, a može se uspešno gajiti i u saksijama tokom cele godine.

Verovalo se da bosiljak iza vrata čuva kuću od zla



Ključni koraci za sadnju bosiljka:
Najbolje je sejati početkom maja direktno u zemlju, a za raniju berbu koristiti rasad od sredine marta. Odgovara mu rastresito, humusno zemljište i sunčan položaj.
Seje se na dubinu od 0.5 do 1 cm sa razmakom između redova 40-50 cm, a u redu 20-30 cm.

 Optimalna temperatura za klijanje je od 18 do 20 stepeni.

Zalivanje i održavanje

Zahteva dosta vlage, ali ne podnosi previše vode u zoni korena. Preporučuje se pinciranje (otkidanje vrhova) kako bi se biljka razgranala i proizvela više listova.

Bosiljak je odličan za sadnju u blizini paradajza jer odbija štetočine, a može se gajiti i u saksijama na terasi.

