SRPKINJU POLILI BENZINOM I ŽIVU ZAPALILI: Dana je PREVAZIŠLA ovaj BEZUMNI čin, a evo kako danas izgleda i čime se BAVI FOTO

Australijka srpskog porekla Dana Vulin (29) preživela je pravi pakao kada ju je ljubomorna žena polila benzinom i zapalila nakon što je popričala sa njenim mužem na jednoj novogodišnjoj zabavi.

- Bilo bi lakše da sam umrla, ali nikada nisam išla prečicama u životu. Da mogu da vratim vreme i sprečim to, naravno da bih to uradila, ali ako me pitate kako se osećam, prokleto sam ponosna na svoje telo!, rekla je svojevremeno Dana koja je zbog ovog bezumnog čina prošla preko 200 plastičnih operacija i provela tri godine noseći masku.

- Ja sam ista osoba kakva sam oduvek bila, ali moj se život promenio za dvesta odsto. Puno više uživam u životu i ne opterećujem se sitnicama - kaže ona.

O napadačici Nataliji Dimitrovskoj, koja je osuđena na 17 godina zatvora, ne želi više da razmišlja.

- Ne želim da trošim vreme i energiju mrzeći je. Ona mi ništa ne znači - rekla je Dana.

Nakon nesreće uradila je sve što je bilo u njenoj moći da se što brže i bolje oporavi.

- Ljudi misle da je to čudo. Nije čudo, već težak rad, buno bola i upornost. Jasno mi je da ne mogu da izgledam kao nekad, ali nisam još prestala da se nadam. Borim se i dalje - kaže Dana Vulin.

- Nisam birala da me živu spale, ali sam zato izabrala da nikada ne prestanem da se borim - napisala je Dana.

Ova hrabra žena danas čvrsto stoji na nogama, te je razvila sopstveni biznis u svetu nege i lepote lica u kojem je vrlo uspešna.

Osim toga, Dana je i veliki ljubitelj životinja pogotovo kučića.

