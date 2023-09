"MLADIMA DANAS NEDOSTAJE LJUBAVI I POVLAČE SE U SEBE" Glumac Miodrag Dragičević o novoj predstavi Bolest mladosti: GUBIMO KOMPAS!

Povodom nove predstave Jugoslovenskog dramskog pozorišta Bolest mladosti za Kurir TV govorio je mladi glumac koji igra u ovom komadu Miodrag Miša Dragičević.

- Komad je pisan pre sto godina i neverovatno je koliko je aktuelan u današnje vreme. Ništa se nije promenilo u smislu odnosa ljudi i stanja mladog čoveka U adolescentskom periodu. Ono što mi je najdraže srcu jeste što će mladi moći da sednu u pozorište i da nekako vide do čega dovodi to kada se izgube neki kompas i kurs, a to je bolest - rekao je glumac.

Prema njegovom uverenju ono što mladima danas najviše nedostaje jeste ljubav:

- Nedostatak empatije, ljubavi i kontakta je nešto zbog čega smo se otuđili. Kada osetimo neku bliskost, empatiju, neku ljudsku energiju, kao da smo počeli da se plašimo toga. Zbog raznoraznih stvari - instagrama, fejbuka i sličnog. Obasuti smo informacijama. Vesti, ova i ona dešavanja nas konstantno zasipaju i prirodno je da iz svega toga čovek počne da podiže svoj zid i da se zatvara u svoju ljušturu.

