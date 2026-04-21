Marvin je imao samo 17 godina kada je prvi put probao heroin. "Već sam pušio malo hašiša i pio“, prisećao se. "Preselili smo se u novi kraj, a na dnu ulice bila je stambena zgrada. Izgledalo je da svi koji su tamo živeli koriste heroin.“

U početku su se Marvin i njegovi drugovi držali podalje od korisnika droge u tim stambenim zgradama, ali jedan po jedan su podlegali, sve dok njegovo celo društvo nije probalo ili uveliko koristilo heroin. Jednog dana Marvin je pomislio pa šta sad" i zatim je kupio svoju prvu kesicu heroina u životu. Ona mu je, kako kaže, zauvek promenila život.

"Zbog droge sam prodao sve što sam imao"

- Moj tata je sebi oduzeo život kada sam imao 18 godina. Činjenica da se ubio me je toliko naljutila da nisam mogao ni sa kim da razgovaram. Samo sam pomislio, više me nije briga. Na drogu sam trošio sav novac koji sam imao, kada bi mi ponestalo sopstvenog novca, ukrao bih ga od mame - objasnio je Marvin.

Na kraju su se njegova mama i brat iselili iz porodične kuće, ostavljajući Marvina samog.

- Nisam radio, pa sam prodao sve što sam imao. Sve moje stvari su nestale, pa sam počeo da prodajem i mamine stvari. Korišćenje droge me je godinama vuklo niz veoma mračan put ali mi je i pomagalo da ne osećam bol ili druga nepoželjna osećanja. Dugo vremena sam proveo u ciklusu hapšenja i slanja u zatvor i, iako je bilo pomoći dok sam bio unutra, nije bilo podrške u oporavku kada bih izašao iz zatvora, bez podrške je vrlo lako vratiti se starim navikama odnosno drogi - rekao je Marvin.

Marvin je postao i otac ali njegova veza je propala jer je droga previše uticala na njega. "Ne krivim svoju partnerku što me je ostavila“, rekao je."Nisam bio dobra osoba, a sve je to bilo zbog droge.“

Oporavak i novi početak

Kada je napunio 42. godine, odlučio je mora da se promeni, ovoga puta, zaista.

- Mislio sam, nešto mora da se promeni, bivša mi je poslala podatke o centru za rehabilitaciju i konačno je došlo vreme da to uradim. Mama i baka su mi ranije nudile da plate moj odlazak u privatni centar za rehabilitaciju, ali ja bih rekao "ne, ne, ne možete potrošiti toliko novca na mene". Zapravo je to bilo zato što nisam bio spreman da se promenim – ali te godine sam znao da je vreme - dodao je on.

Marvin, koji je sam za sebe rekao da je bio "oštećen“ i da je pao na 55 kilograma, rekao je da je znao da će ga, ako nastavi sa drogom, to ubiti. "Imam dete“, rekao je. "Znam koliko me je pogodila tatina smrt, nisam želeo da se to desi i mom detetu“.

- Znao sam šta moram da uradim, a to je da se uključim u oporavak. Morao sam da odem na grupne sastanke "anonimnih narkomana", pronađem sponzora i pratim korake. Takođe sam morao da prihvatim da ne mogu da radim dok se oporavljam, morao sam se potpuno fokusirati na sebe kako bih se oporavio pre nego što ponovo budem mogao da radim, objasnio je Marvin.

Pored toga što je odustao od droge, Marvin je morao i da prekine veze sa svim svojim starim prijateljima.

- Sada imam prave prijatelje, koji se brinu o meni, kojima je stalo do toga da li sam dobro. Morao sam da radim na sebi i da prepoznam stvari kod sebe koje mi nisu bile prijatne, ipak, to mi je zaista bilo potrebno. Mislio sam da sam besmrtan kad sam bio mlađi, planirao sam da živim kao Džimi Hendriks, ludo, brzo i da umrem mlad. Moj život se vrtio oko pića i droge, a sve ostalo je bilo na periferiji, čak i oni najvažniji trenuci u životu poput rođenja mog deteta. Živeo sam za drogu, za žurke, za viski, travu i krek. - rekao je on.

Sada je tri godine čist i zaposlen je kao savetnik za oporavak za "Feniks budućnost", partnera "Derbi servis za oporavak od alkohola i droge", vodeći razne grupe od "oporavak preko prirode" do "anonimni zavisnici od kokaina", "oporavak iznutra" i specijalizovane ženske grupe.

"Biću vršnjački mentor drugima koji prolaze kroz ono kroz šta sam ja prošao“, rekao je. "Bio sam tamo gde su oni sada, radio to i mogu im pokazati da postoje i druge opcije.Nebo je granica za mene sada" rekao je on za "Derby shire health care".

