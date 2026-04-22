U članku, inicijalno objavljen na portalu Ladbible, iznosimo celovitu ispovest nastavnice koja se okrenula veštačkoj inteligenciji nakon što su joj rekli da su njeni simptomi zapravo samo anksioznost, da bi otkrila da zapravo ima mnogo ozbiljnije stanje nego što je mislila.

Pogrešna dijagnoza anksioznosti predstavlja poseban zdravstveni problem među ženama, a neke studije pokazuju da je kod muškaraca za 66 odsto manja verovatnoća da budu pogrešno dijagnostikovani.

Još juče, supruga Terija Kruza, Rebeka Kruz, podelila je da su joj rekli da ima anksioznost, da bi se kasnije ispostavilo da su simptomi koje je imala zapravo bili Parkinsonova bolest.

Fibi Tesorijer (23) se veći deo svog života borila sa nepravilnim hodom, što je oduvek pripisivala odsustvu levog kuka (tačnije zglobne čašice), koji joj je u međuvremenu rekonstruisan.

Ova žena iz Ujedinjenog Kraljevstva provela je četiri godine dobijajući pogrešne dijagnoze zbog svog načina hoda - od anksioznosti do ozbiljnijeg stanja poznatog kao Todova paraliza, koje uzrokuje ukočenost nogu nakon napada.

Fibi je 2025. godine doživela napad, nakon čega je bila u komi 48 sati i imala dodatne poteškoće sa hodanjem.

Uprkos ozbiljnosti njenog stanja, otpuštena je iz bolnice i dobila pismo od lekara u kojem je navedeno da, ukoliko se ponovo vrati u bolnicu, treba da bude tretirana kao psihijatrijski pacijent.

Zbog frustracije izazvane stalnim pogrešnim dijagnozama, ova 23-godišnjakinja se obratila aplikaciji ChatGPT.

Fibi je navela sve svoje postojeće simptome: dvostruku inkontinenciju, ukočenost zglobova u člancima, smenjivanje pojačanih refleksa i potpunog izostanka refleksa, gubitak kose, epilepsiju, gubitak osećaja ispod pupka i u laktovima, kao i, kao što je već pomenuto, nemogućnost hodanja.

Na iznenađenje mnogih koji su koristili veštačku inteligenciju i dobijali netačne informacije, bot je uspeo da postavi dijagnozu koju lekari nisu uspeli da joj daju. Ukazao je na naslednu spastičnu paraplegiju, grupu retkih naslednih poremećaja.

Nasledna spastična paraplegija (HSP) izaziva slabost i ukočenost mišića nogu, što dovodi do toga da se simptomi postepeno pogoršavaju tokom vremena.

U avgustu 2025. godine, nekoliko meseci nakon što je do tog otkrića došla uz pomoć aplikacije ChatGPT, Fibi je dijagnostikovan kompleksni kvadriplegični oblik HSP-a, što znači da zahvata sva četiri ekstremiteta.

Fibi, koja dolazi iz Kardifa, Velsa, rekla je:

- Bio je to veoma gorak-sladak trenutak kada sam konačno dobila dijagnozu, nakon što su mi govorili da je u pitanju anksioznost. Preći od toga do toga da vam samo nekoliko nedelja kasnije kažu da zapravo imate stanje koje će vam promeniti ceo život. To je jedna od onih stvari - drago mi je što imam dijagnozu jer sada sve ima smisla, ali bih radije volela da je bilo šta drugo osim ovoga. Ljudi misle "oh, ona samo ne može da hoda" ili "to je velika stvar kroz koju je prošla, ali barem nije povreda kičmene moždine." Jeste, i progresivno je.

- Noću moram da nosim udlage na rukama kako bih ih što duže održala funkcionalnim. Ne postoji terapija, ali se moji lekari nadaju da mogu da uspore napredovanje bolesti - ne postoji ništa što može da je zaustavi.

Govoreći o tome kako je koristila ChatGPT nakon pogrešnih dijagnoza, rekla je:

- Pomislila sam: imam sve simptome, sigurno bi trebalo da me testiraju na ovo. Rekla sam sebi da ću jednostavno otići kod lekara - najgore što mogu da kažu je "ne". Uradili smo genetsko testiranje i pokazalo se da imam to stanje, što je objasnilo sve. To je toliko retka bolest da skoro niko ne zna za nju, a moja je jedna od najređih koje možete imati."

Portparol Zdravstvenog odbora Kardif i Vels Univerziteta izjavio je:

- Žao nam je što čujemo za Fibino iskustvo tokom boravka pod našom negom i svesni smo koliko je težak bio proces dobijanja dijagnoze za nju i njenu porodicu. Kako ne bi bilo primereno komentarisati pojedinačan slučaj pacijenta, nismo u mogućnosti da damo dodatne komentare. Phoebe je dobrodošla da kontaktira naš tim za pritužbe ukoliko želi da razgovara o bilo kom aspektu nege koju je primila u okviru Zdravstvenog odbora Kardif i Vels Univerziteta."

