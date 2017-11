ISPOVEST MAJKE MLADIĆA STRADALOG NA ADI HUJI Kad sam čula vest, pomislila sam: Jadni ti roditelji!

Trebalo je da se Nemanja te večeri vidi s devojkom. Pošto se nije vratio kući u uobičajeno vreme, zvala sam ga telefonom, ali je bio nedostupan. Od ranog jutra išla je vest o tragediji na Adi Huji i sećam se da sam pomislila: „Jadni ti roditelji“, ne sluteći da sam ja jedna od njih.



Ovim rečima priseća se 22. novembra 2014. godine Milena Antić, majka vaterpoliste Nemanje Antića (18), koji je nastradao kada je BMW sa šestoro mladih uleteo u ledeni Dunav nedaleko od restorana „Carska ohota“. Pored Nemanje, poginuli su Miloš Janković (20) i Anastasija Beba Stajić (16), a preživeli su Milica Jokić (18), Luka Višnjić (20) i vozač BMW Dušan Jovanović, koji je osuđen na sedam godina zatvora.

Kao mali izgubio oca



- Da je Nemanja jedan od troje nastradalih, saznala sam od njegovog najboljeg druga. I sada se sećam šoka i neverice. Danas, tri godine nakon nesreće, jedina uteha su mi stariji sin, Nemanjini drugari, komšije, prijatelji i kolege. Da nije njih, ne znam šta bih u životu - priča nesrećna majka.

Milena objašnjava da je Nemanja bio peti razred kad je ostao bez oca, a ona bez supruga.

- Ostala sam sama sa dvoje dece. Bilo mi je mnogo teško, ali su me deca tešila. Nemanja me je smirivao rečima da će sve biti dobro. Nije voleo da me vidi tužnu, a sigurna sam da ni sada ne bi voleo da me vidi oronulu. Zbog njega i njegovog brata moram da nastavim dalje - kaže Milena.

Ona ističe da je njen sin uvek bio nasmejan i da je mnogo voleo drugove.

- Neposredno pre tragedije pitala sam ga kada će malo da se smiri, da smanji izlaske. Sećam se da je rekao: „Mama, ti ne znaš koliko ja volim moje drugove“. I čini mi se da je živeo za svaki susret s njima. Danas mi ti njegovi drugovi daju snagu. Obilaze me, pitaju kako sam kad god ih vidim. Srce mi je puno jer u svakom od njih vidim mog Nemanju - priča ožalošćena majka dok nam pokazuje Nemanjine fotografije i majice s njegovim likom koje su štampali njegovi drugovi, dodajući:

- On je i tamo na drugom svetu sa svojim prijateljima.



Dunave, moj Dunave



Prema rečima Milene Antić, jednu od svojih poslednjih poruka Nemanja je ostavio na Fejsbuku.

- Drug mu je poslao pesmu „Dunave, moj Dunave“, a Nemanja mu je napisao: „Da mi ime ne zaboraviš“. Te poruke videli smo kasnije i možda ima neke simbolike u njima, ko će znati - priča majka stradalog vaterpoliste.

Javio im se u snu TRAŽIO JE DA MU PUSTIMO „NEDELJU“

Milena kaže da su ona, ali i rođaci često nakon tragedije sanjali Nemanju. - Pre četrdesetodnevnog pomena sanjala ga je rođaka s kojom je bio blizak, u snu joj je rekao da ne plačemo za njim i da mu pustimo pesmu „Nedelja“, koju peva Džej. Kada smo završili pomen, pustili smo pesmu, nadam se da smo mu ispunili želju - kaže majka uplakanih očiju.

