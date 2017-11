STRAVIČNO! OSNOVCI PREBILI STARICU (86): Pravili selfi pored nje misleći da je mrtva!

Trojica maloletnika iz Bečeja, 14-godišnji N. B. (na fotografiji u sredini) i 12-godišnji N. Č. (na fotografiji desno) i F. Z. (na fotografiji levo), brutalno su pretukli Veroniku Ric (86), u čiju kuću su upali s namerom da je opljačkaju. Nakon iživljavanja, misleći da su ubili staricu, napravili su selfi fotografiju pored žrtve, a onda pobegli. Otkriveni su već istog dana.



Trojica osnovaca upali su u kuću starice u četvrtak oko četiri sata ujutru.



Živi sama



- Dok su vršili premetačinu, baka, koja inače živi sama, probudila se i videla ih. Viknula je: „Šta to radite“, a oni su je tada napali. Ona ih je molila da je ne diraju i da nose šta žele, ali su se oni uplašili da im je zapamtila lica. Zato su je šutirali, gušili jastukom, udarali štapom pomoću kojeg se baka kretala. Čak su joj štap gurali u usta sve dok se nije onesvestila. Pomislili su da je mrtva, a jedan od njih je mobilnim napravio selfi pored bakinog tela. Onda su pobegli - priča izvor Kurira.



Dečaci su zatim ujutru najnormalnije otišli u OŠ „Petefi Šandor“, kao da se ništa nije desilo. Dok su bili na časovima, čuli su da je policija u školi, pa su pobegli sa trećeg časa. Međutim, ubrzo su uhvaćeni na ulici.

- U tom trenutku policiji nije bio prijavljen napad na staricu. Policajci su ih tražili zbog krađa koje su počinili ranije. Kad su im prišli, oni su uglas povikali: „Nismo hteli da je ubijemo, nego samo da je opljačkamo!“ Zatim su ispričali sve do detalja - dodaje naš izvor.

Ovde su je mučili: Kuća žrtve, foto: Slađana Stojanović



Pretučenu staricu pronašla je ćerka. Međutim, s obzirom na to da je ona dementna, ćerka je pomislila da je pala i povredila se.



Oporavlja se



- Veronika nije bila u stanju da joj bilo šta kaže. Ćerka ju je odmah odvela u bolnicu, i ne sluteći šta joj se dogodilo. Tek u toku dana je saznala šta joj se desilo - otkriva naš sagovornik.



Veronika Ric je nakon prijema u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine prebačena na pregled u bolnicu u Sremskoj Kamenici, na grudnu hirurgiju. Nakon toga je vraćena u KCV.

- Pacijentkinja se nalazi na ORL klinici. Ona je zadobila višestruke povrede lica i zasad je stabilnog stanju - rečeno nam je u KCV.



Dvojica ne odgovaraju

NAJSTARIJEM 30 DANA PRITVORA



Dvanaestogodišnjaci su saslušani u prisustvu roditelja i Centra za socijalni rad, ali njih dvojica nisu krivično odgovorni zbog godina. Četrnaestogodišnji N. B. priveden je pred tužioca za maloletnike u Zrenjaninu, a nakon saslušanja mu je određen pritvor do 30 dana zbog pokušaja ubistva.



Direktor škole

AKO SU ONI, TO JE STRAŠNO



Žolt Vilag Balog, direktor OŠ „Petefi Šandor“, potvrdio je da je jedan osmi razred, a druga dvojica šesti:

- Razredni starešina mi je preneo da su redovno dolazili u školu, kao i da su im roditelji dolazili na roditeljske sastanke. Znali su da pobegnu, ali su to i pravdali. Ako je stvarno istina da su to uradili, to je strašno.

