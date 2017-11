SUD ISPITUJE STATUS SVEDOKA SARADNIKA PROTIV ŠARIĆA Optuženi: Joksović je ubica i kriminalac!

BEOGRAD - Miloš Nikolić, kom sudi u okviru kriminalne grupe Darka Šarića zbog sumnje da je pomagao u skrivanju svedoku saradniku Nebojši Joksoviću optužio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu ovog svedoka tužilaštva da se bavi kriminalom i da pokušava da ga uništi.

Nikolić je od sudskog veća zatražio da ga zaštiti i požalio se na lične i psihičke probleme, posle kojih je postupak protiv njega razdvojen.

"Ja ne izlazim često za govornicu, ali sada imam probleme, Joksović i članovi njegove porodice otimaju mi imovinu. Podneo sam vam i podnesak, čini mi se da se ovde radi o zataškavanju kriminalnih radnji Nebojše Joksovića i otimanju moje imovine. On je izgleda postao veći kriminalac sada nego što je bio ranije. Zataškava se njegov pokušaj ubistva u Švajcarskoj, kao i to da je nalogodavac ubistva Željka Đedovića iz Valjeva, a za to se sudi drugim ljudina. Stavili ste ga iznad zakona i meni je on govorio da je jači od države", rekao je optuženi Miloš Nikolić i najavio da neće moći da dođe na naredna dva ročišta, jer ima psihičke probleme, posle čega je postupak razdvojen.

"Ja sada setim ovde dok mi Joksović otima imovinu. Vi verujete na reč lopovu, kriminalcu. Preispitajte njegov status i stanite na put njegovim kriminalnim radnjama. Molim vas, učinite nešto", rekao je za sudskom govornicom NIkolić, posle čega ga je sudija obavestio da se sud već bavi njegovim navodima i da će njegove optužbe biti ispitane.

"To neće ostati nedorečeno što se tiče veća, on status može i da izgubi", rekao je sudija Siniša Petrović.

Optuženi Petar Obradović i Nebojša Sretenović koji su se nedavno predali posle dugogodišnjeg bekstva danas su se pojavili u sudnici, ali nisu bili spremni da iznesu svoju odbranu.

(Kurir.rs/J. Spasić/Foto: Dado Đilas, Ilustracija)

Kurir

Autor: Foto: Dado Đilas, Ilustracija