(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) JEZIVI SNIMCI IZ ZGRADE U KOJOJ SE RAZNEO PROGRAMER: Scene kao iz horor filma, KRVAVO STEPENIŠTE I MUK!

BEOGRAD - Programer Nebojša Stojilković koji je u ponedeljak u Ruzveltovoj ulici ubio kolegu i drugog teško ranio, podlegao je povredama u Urgentnom centru u Beogradu.

Stojilković je nakon pucnjave otišao u stan u ulici Vojvode Savatija na Zvezdari, gde je izazvao eksploziju navodno pucajući u plinsku bocu. Hitna pomoć izvukla je ubicu koji je u teškom stanju prebačen u Urgentni centar, koji je danas podlegao povredama.

Komšije su za Kurir rekle da su čule tri detonacije koje su došle iz stana ubice, a u zgradi u kojoj je Nebojša živeo, samo dan nakon što se razneo, zabeležene su užasne scene.

Jaka eksplozija uništila je stan, a stanari prolaze krvavim stepeništem.

Podsetimo, Nebojše je u ponedeljak upao u firmu u Ruzveltovoj 55, i na bivše saradnike ispalio pet hitaca. Branka Kanjevca pogodio je u glavu i na mestu usmrtio, a teško ranio inženjera Marka Filipovića (36), kog je metak pogodio u rame.

Kolega Igor Radenković skočio kroz prozor kancelarije kako bi pobegao od Stojilkovića.

Inače, Nebojšini roditelji žive i rade u Sloveniji, a komšije kažu da je bio vezan za sestru Jelenu.

Deda i babe programera ne znaju još šta je uradio njihov unuk, a komšije navode da su ljudi srčani bolesnici.

“Jao Bože oni ništa ne znaju. Bolesni i stari ljudi kad čuju šta se desilo. Zašto je to uradio? I da su čuli na televiziji šta se desilo teško da bi poverovali da je to uradio njihov unuk To je nemoguće ja ga skoro nisam videla možda deset godina unazad. Bio je krasno dete i on i sestra. U Beogradu su studirali. Nebojša je završio težak fakultet sve desetke je imao. Njegovi roditelji su pričali kada dođu iz Slovenije da je Nebojša bio izuzetan student da je ispite polagao kao od šale dobijao visoke ocene i da za njega nije bilo problema. Sve je noću učio. Sestra Jelena je proputovala svet kao najbolji đak, to su izuzetna deca i đaci”, pričaju komšije u Vranju odakle je rodom bio programer.

UPOZORENJE! VIDEO JE VEOMA UZNEMIRUJUĆEG SADRŽAJA I NE PREPORUČUJE SE OSETLJIVIM OSOBAMA!

(Kurir.rs/Foto: Privatna arhiva, Printscreen/Kurir TV)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) KOMŠIJE ČULE TRI DETONACIJE! Napadač posle pucnjave u Ruzveltovoj pobegao pa se razneo u stanu!

Kurir

Autor: Kurir