MREŽA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U CRNOJ GORI: Od Bara do Pljevalja ima 28 mafijaških grupa!

Organizovani kriminal u ovoj zemlji ojačao je tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije i vodio je ka stvaranju kriminalnih grupa koje su švercovale kokain i prale velike količine novca, koje su uglavnom ulagali u nekretnine.

Kako prenosi crnogorska štampa, smatra se da trenutno od Bara do Pljevalja ima 28 mafijaških grupa, među kojima su najaktivnije one iz Kotra i Bara.

Policijski eksperti smatraju da je Crna Gora relativno malo tržište, ali da predstavlja značajno tranzitno područje za šverc droge zbog svog geografskog položaja, kao i zbog toga što je primorska zemlja, u neposrednoj blizini jednog kraka takozvane "Balkanske rute". Osim toga, organizovane kriminalne grupe u Crnoj Gori dobro su povezane i sa kriminalcima iz regiona i Evrope, pa tako se sa mnogima "udružuju" zbog lakšeg i boljeg delovanja. Procene policije su da vođe ovih klanova u svoje redove primaju samo odabrane rođake, prijatelje i kumove.

Inače, kao nezvanični vođa "barsko - budvanskog klana" pominju se Luka Bojović i Filip Korać, a pod njihovom zaštitom je navodno i "škaljarski klan" iz Kotora. Suvereni vođa "barsko - budvanskog klana" bio je Luka Đurović, prijatelj Luke Bojovića, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 2013. godine.Do 2014. godine postojao je jedan kriminalni klan u Kotoru, ali je zbog nestanka 200 kilograma kokaina u Valensiji došlo do raskola unutar kotorskog klana.

Klan se tada podelio u dva tabora, koja su dobila imena po delovima grada. Tako su nastali "škaljarski" i "kavački" klan, koji su otpočeli rat do istrebljenja. U tom ratu je do decembra 2016. godine ubijeno ukupno 13 ljudi.

Na ulicama Crne Gore, ali i Srbije bukti još jedan rat crnogorskih klanova. To je rat koji vode ljudi bliski Luki Bojiviću i porodicama Radonjić i Šaranović. Naime, sve je počelo 2009. godine kada je nestao Slobodan Radonjić, sin Danila Radonjića. Radonjićeva sudbina do danas nije rešena, ali se veruje da je on ubijen. Slobodan Radonjić je poslednji put viđen kako ulazi u automobil Luke Đurovića, otkad mu se gubi svaki trag. Njegov otac Danilo tada je zatražio pomoć od kuma Branislava Šaranovića. I Danilo Radonjić i Branislav Šaranović ubijeni su u Beogradu.





- Barsko-budvanski klan - kao vođe označeni su Milan Vujović, Jovo Đurović, Alan Kožar - Škaljarski klan - kao vođe označeni Jovan Vukotić, Igor Dedović i Vladan Radoman - Kavački klan - kao vođe označeni su Slobodan Kašćelan i Radoje Zvicer - Nikšićki "kvartaški" klan - kao vođe označeni su Radomir Boban Baćović i Ranko Radošević - Rožajska grupa - kao vođa označen Safet Kalić

