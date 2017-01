KAVI SVE MAJKI IMA Sinu ROBIJAŠU U ZABELI nosila HEROIN u vagini!

POŽAREVAC - Stražari Kazneno-popravnog zavoda KPZ Zabela sprečili su Dušicu N. u pokušaju da sinu osuđeniku Marku Kartelu (36) dostavi narkotike, koje je sakrila u svoju vaginu!



Kako Kurir saznaje, majka i sin imali su razrađenu taktiku dostavljanja narkotika u požarevačkom zatvoru. Dušica N. je tako pre posete sinu ugurala u svoju vaginu gram praška braon boje, za koju se pretpostavlja da je heroin, kao i još četiri tablete „buprenorfina“.



Pretres



Taktiku su im, međutim, osujetili zatvorski službenici, koji su tokom pretresa pronašli drogu, a potom priveli „savesnu“ majku.

- Dušica N. došla je u posetu sinu koji služi kaznu u sedmom paviljonu Zabele, gde je stepen obezbeđenja izrazito visok. Pre ovakvih poseta službenice KPZ obavljaju veoma detaljan pretres, između ostalog i svih telesnih šupljina - kazao je za Kurir izvor iz istrage ovog bizarnog događaja.



Pripadnice službe obezbeđenja su tokom pretresa posumnjale da Kartelova majka pokušava da unese nešto nedozvoljeno u zatvor.

- One su odmah obavestile požarevačku policiju, koja je na osnovu naredbe osnovnog javnog tužioca Dušicu sprovela u Opštu bolnicu na ginekološki pregled - navodi naš izvor.

Intervencija... Skrivene paketiće izvukli lekari specijalisti Šok ginekologa



Lekari požarevačke bolnice zaprepastili su se kad su u vagini osuđenikove majke otkrili četiri tablete „buprenorfina“ i gram materije koja je podsećala na heroin.

- Istragom je utvrđeno da je ona došla u posetu koja je trebalo da traje sat vremena. Zamislila je da lek i heroin izvadi tokom posete toaletu i da ih zatim da sinu, koji bi ih progutao. On bi ih kasnije izbacio iz probavnog sistema i na taj način došao do neophodnih supstanci - priča naš izvor iz istrage, dodajući da će protiv Dušice N. biti podneta krivična prijava.



Sagovornik Kurira objašnjava da je ovo jedini način na koji bi Marko Kartelo mogao doći do medikamenata, jer se nakon poseta obavlja veoma detaljan pregled, te ne bi bio u mogućnosti da ih drugačije unese u ćeliju.



Kako Kurir nezvanično saznaje, Kartelo je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i 11 meseci teške krađe.



Buprenorfin

LEK ZA ZAVISNIKE



„Buprenorfin“ je lek koji se koristi za lečenje zavisnika od opijata. Lek deluje tako što se vezuje za opijatne receptore, pri čemu se oslobađa dopamin. „Buprenorfin“ je u formi sublingvalne tablete i primenjuje se tako što se tableta istopi ispod jezika. Ukoliko bi se tableta progutala ne bi se dobio očekivani efekat leka a samim tim ni smirivanje tegoba. On se najčešće koristi tokom detoksikacije kod heroinske zavisnosti kako bi sprečio sam razvoj simptoma krize.

