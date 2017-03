UŽASNO! MAJKA SE ODRIČE SINA JEDINCA: Zbog novca me je krvnički pretukao!

NOVI SAD - Teškog srca, puna boli, javno kažem da je za mene moj sin Miloš završio do kraja života. Ne želim da ga vidim u životu, ni da čujem za njega. Odričem ga se i verovatno ovo neću moći da preživim - započinje ispovest za Kurir Vera Zorić (61) iz Novog Sada, koja tvrdi da ju je napao sin jedinac Miloš (30) i oteo joj 12.000 evra od nasledstva.



Samohrana majka kaže da joj je u nedelju ujutru došao sin i tražio joj pare.



Hteo da me zadavi



- Ušao je i odmah u hodniku mi tražio 6.500 evra. Rekla sam mu da nemam, da su u banci. Zaključao je stan, i tu počinju moje muke. Udarao me je rukama, pesnicama, davio me, savijao mi glavu, gurao mi ruke u usta dok mi usne nisu popucale, bacio me na krevet, a onda čaršavom na kom sam spavala gušio, bacao me na pod, pa podizao, pa opet gušio. Rekao mi je: „Slušaj šta sam ti rekao. Da si mi stvorila pare odmah. Ubiću te ukoliko mi ne daš ovog momenta, budi sigurna da si gotova“ - jedva priča Vera, zastajući da se isplače.

- Da je izvadio pištolj, pa da me je ubio, to bi bila čast za mene, iskreno kažem, nego na ovakav način, u ovakvim mukama. Ima li šta gore! Rekla sam mu gde su pare, izvadio ih je zamotane, uvezane gumicom, zato što sam ih čuvala samo da plaćam stanarinu i porez, da preživim. Tu je bilo 12.000 evra, uzeo je i ne otvorivši da vidi koliko ima. Okrenuo se i nije me ni pogledao, ostavio me je na podu u polusvesnom stanju - jeca Vera.



Sve to vreme zapomagala je, dozivala pomoć... Kad je otišao, skupila je snage da otvori vrata i pozvoni komšinici, te su pozvali policiju i Hitnu pomoć.

- Ubeđena sam da će se on vratiti da me ubije kako bi i stan uzeo. Zato sam i rešila da progovorim, da se zna šta dete koje si rodila može da ti uradi - teška srca priča majka.



Vera je ubeđena da neko stoji iznad njenog sina, neko za koga je on „primoran da radi“ i da je taj dan imao naredbu da, ako ne donese pare, ubije majku.

Samohrana majka



Vera kaže da se s bivšim suprugom razvela kad je Miloš imao samo godinu i po. Otac mu je umro 2015. godine, a Miloš je nasledio pola stana od bake po ocu i već dve-tri godine živi u tom stanu.

- Ostala sam samohrana majka bez primanja. Dvorila sam tetku da bih imala neka primanja, zato sam i dobila u nasledstvo te pare, koje sam čuvala samo za troškove oko stana i da preživim. Ceo život sam se mučila i sad nemam ništa, dinar jedan nemam. Radila sam u dve firme, u jednoj sam dočekala dva stečaja i u drugoj treći.

Radila sam i ovako, čuvala decu, kuvala, spremala stanove i svašta nešto da zaradim da on ne bude gladan - priča očajna majka, dodajući da joj je inspektor rekao da je za njim već raspisana poternica za neko delo odranije, ali da nisu hteli da joj kažu za šta.



Ne zanima je više Miloševa sudbina

Ne znam da li je narkoman ili kockar, ne želim više da ga vidim



Miloš je bio poslednja generacija koja je služila vojni rok. Rekla sam mu tada: „Sine moj, idi u vojsku, bar ćeš imati redovno da jedeš, vidiš da nemamo.“ Otišao je i bio primeran vojnik. Kad se zaposlio i počeo da živi sam, od tada gubim kontrolu šta radi i kuda se kreće.

Inspektor mi je rekao da nije narkoman, a da li je kockar ili šta radi, ne znam, niti me više zanima. Mora da ga neko drži u šaci, i to ne bilo ko, nego neki „bos“ koji ga je uzeo pod svoje i za koga odrađuje poslove - kaže Vera.

SERIJA NAPADA



Kikinda

DEDA MALTRETIRAO ŽENU



S. B. (72) iz Kikinde uhapšen je jer je vređao suprugu i pretio da će je ubiti. Vremešnom nasilniku je po nalogu nadležnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati. On je maltretirao nevenčanu ženu i lakše je povredio.



Užice

ISTUKLA OCA ZBOG MOBILNOG



Užičanka (48) koja živi u Podgorici uhapšena je zbog sumnje da je tukla svog 79-godišnjeg oca u jednom selu kod Užica, jer nije hteo da joj da novac za novi mobilni telefon!

Nasilnici je posle hapšenja izmereno 1,7 promila alkohola u krvi.



Kosjerić

PRETIO SUPRUZI NOŽEM



U Kosjeriću je uhapšen 34-godišnji muškarac zbog sumnje da je išamarao tri godine stariju suprugu, a zatim joj pretio nožem. Žena je uspela da ga smiri, skuvala mu je i kafu, koju su zajedno popili, a kad je napustio kuću, pozvala je policiju.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

