JEZIVO OTKRIĆE STRUČNJAKA: Evo kako je kamion postao omiljeno oružje islamista

Kamioni i kombi vozila koji velikom brzinom uleću u grupe ljudi i gaze ih, sve su češća metoda koju radikalni islamisti koriste u terorističkim napadima u zapadnoj Evropi, kakav se u subotu dogodio u britanskoj prestonici.

Poslednji teroristički napad koji se odigrao pre manje od 48 sati, u kojem je ubijeno sedam civila od strane tri napadača, a skoro 50 povređeno, odigrao se po već dobro poznatom scenariju. Kombi u kojem su se nalazili teroristi, izleteo je sa kolovoza na londonskom mostu i krenuo da gazi prolaznike na trotoaru.

Sličan napad dogodio se pre manje od tri meseca na Vestminsterskom mostu u istom gradu, kada je četvoro ljudi poginulo, uključujući i policajca Keneta Palmera (48) koji je izboden, a još oko 20 povređeno. Tog 22. marta, napadač je automobilom uleteo u masu ljudi. Kako su ispričali svedoci, napadač, muškarac u četrdesetim godinama, zaleteo se vozilom u prolaznike, a iza sebe ostavio na desetine povređenih i mrtvih u lokvama krvi, zatim izašao iz kola i izbo policajca. Upucan je u dvorištu parlamenta kada je sa nožem u ruci krenuo ka drugom policajcu.

Dvanaest osoba je poginulo, a oko 50 ljudi je povređeno prošle godine u decembru kada je kamion uleteo na božićni vašar u centru Berlina, a odgovornost za napad preuzela je Islamska država.

Džihadisti Islamske države odgovorni su i za napad na šetalištu u Nici 14. jula, kada je tokom proslave Dana Bastilje vozač uleteo među ljude i vozio skoro dva kilometra, ubivši pri tome 86 osoba. Ovaj napad bio je prvi u kojem su teroristi koristili kamion kao oružje na evropskom tlu.

U septembru 2014. godine je glavni portparol Islamske države Abu Muhamed al Adnani, pozvao na napade na Zapad. On je u tom govoru savetovao korišćenje svakog mogućeg oružja kojim mogu da se ubiju neprijatelji Islama i Islamske države.

"Ako ne možete da nađete bombu ili metke, onda mu razbijte glavu kamenom ili ga zakoljite nožem ili ga pregazite automobilom ili ga bacite sa visine ili ga zadavite ili ga otrujte. Ako ne možete da učinite to, spalite mu kuću, auto, radnju. Ili mu uništite zasade. Ako ne možete da učinite ni to, onda mu pljunite u lice - rekao je on.

Tokom ranijih terorističkih napada bilo je jasno da izbor oružja Islamske države i drugih militanata određuje činjenica koliko lako mogu doći do njega. U SAD teroristi često koriste puške ili drugo vatreno oružje. U Evropi je mnogo teže doći do oružja, ali nije nemoguće.

Kako je rekao Džonatan Vud, direktor analitičkog odseka globalnog rizika iz Centra za rizike, ova metoda izaziva manju štetu, manje je sofisticirana, ali ju je teže predvideti.

"Napadi vozilima sve su češći u zapadnoj Evropi. Od ovakvih napada, koji ciljaju ljude na mestima gde se masovno okupljaju, je vrlo teško, gotovo nemoguće, odbraniti se", istakao je Vud, za CNBC.

Slučajevi korišćenja vozila u terorističkim napadima na pešake u Evropi su ranije bili retkost. Pre devet godina par bombaša se u Glazgovu zaleteo automobilom u zgradu aerodroma. Za dva incidenta s vozilima u Francuskoj u decembru 2014. godine krivci su bili osobe sa istorijom psihičkih bolesti i vlasti ih nisu okarakterisale kao bombaške napade.

Sve dok je bezbednost u zemlja EU bila labavija, džihadisti su uspevali da napadaju koristeći bombe i automatsko oružje (napadi na Šarli ebdo, Bataklan arenu, stadion Sen Deni i niz kafea i restorana u Parizu, napad na briselski aerodrom Zaventem i metro stanicu Malbek...).

Ali korišćenje vozila kao oružja u terorističkom napadu nije novost na Bliskom istoku, gde se takva praksa primenjuje godinama, a u Evropu je od početka migrantske krize ušao veliki broj migranata iz Sirije, Iraka, Avganistana i drugih nestabilnih zemalja, a iskustva su pokazala da su se među izbeglicama krili i teroristi.

(Kurir.rs/CNBC)