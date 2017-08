(VIDEO) KIMOV REŽIM UBRZANO GUBI PODRŠKU: Nema veze sa SAD, evo kome se građani okreću!

Sve više ljudi u Severnoj Koreji okreće se tradicionalnim religijama poput budizma i hrišćanstva, umesto da slede takozvani kult dinastije Kim, navodi se u izveštaju američke vlade o verskim slobodama.

Severnokorejski lider, kako se dodaje, vrši egzekucije nad sve većim brojem građana koji ga više ne poštuju kao živog boga, a režim progoni sve koji su se usudili da praktikuju "druge vere".

Kažnjavanje neposlušnih svodi se na zatvaranje, mučenje, pa čak i pogubljenja pred streljačkim vodom.

Ove strahote izašle su na videlo nakon što je otkriveno kako se sve više ljudi u Severnoj Koreji okreće tradicionalnim religijama poput budizma i hrišćanstva, umesto da slede takozvani kult dinastije Kim, a među njima je i desetak hiljadakoji su odbili da pristupei severnokorejskoj vojsci.

"Broj onih koji su uložili prigovor savesti i odbili služenje vojske iz nereligioznih razloga takode je u porastu", tvrde lokalne nevladine organizacije, advokati i verske zajednice, prenosi "Jutarnji list".

Član 86. severnokorejskog Ustava kaže da je narodna odbrana primarna dužnost i čast građana, a Kim Džong Un trenutno vidi snagu svoje vojske kao važniju nego ikad pre, u kontekstu pretnji napada na SAD.

U godišnjem izveštaju američkog Stejt dipartmenta o verskim slobodama u svetu Severna Koreja je izdvojena kao zemlja koja uskraćuje svojim građanima pravo na slobodu mišljenja, savesti i religije.

"Vlada nastavlja da progoni one koji na bilo koji način sprovode neku drugu versku praksu. Procenjuje se da u Severnoj Koreji ima 80.000 do 120.000 političkih zatvorenika, od kojih su neki zatvoreni iz verskih razloga, a nalaze se u političkom zatvoreničkom kampu u izolovanim predelima zemlje u stravičnim uslovima", navodi se u izveštaju.

Ove tvrdnje potvrdio je za britanski "Telegraf" neimenovani aktivista koji je prebegao iz te zemlje i sada je član aktivističke grupe 'Stop genocidu u Severnoj Koreji'.

"Sankcioniranje ljudi zbog verskih razloga još uvek postoji, i rekao bih da je snažnije nego pre", naveo je on.

Kako je dodao, u prošlosti su ljudi morali da se klanjaju porodici Kim kao božanstvu, ali mnogi Korejci više ne poštuju Kim Džong Una i traže nešto drugo u šta će se uzdati "U nekim delovima zemlje to je dovelo do pojave šamana, ali hrišćanstvo takođe raste i jača svoje korene. Iako znaju da mogu zbog toga da završe u zatvoru, ili još gore da stradaju, još uvek se odlučuju na to, što znači da je u Kimovom režimu sve više pukotina", tvrdi ovaj aktivista.

Radnička partija Severne Koreje 2013. godine je naredila apsolutnu poslušnost Kimu. U 2015., na kraju trogodišnjeg perioda žaljenja zbog smrti Kim Džong ila, njegov sin Kim naredio je gradnju nekoliko novih spomenika u svakom delu Koreje u svoju čast.

Odbor za ljudska prava Ujedinjenih nacija izvestio je da u Severnoj Koreji važi gotovo potpuno poricanje slobode misli, savesti i religije, kao i slobode mišljenja, izražavanja, informisanja i udruživanja.

UN su zabeležile i da taj tiranski sistem smatra širenje hrišćanstva posebno teškom pretnjom i kao rezultat toga hrišćanima je zabranjeno da praktikuju svoju veru zbog koje su ujedno izloženi progonu.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Da li je moguće?! Srbi za milione evra daju podršku Haradinaju!