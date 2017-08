(FOTO) JEZIVE ISPOVESTI RATNIH VETERANKI: Samo sam podigla pantalone i vratila se na posao!

Među ratnim veteranima u SAD-u sve je više beskućnika, a prema podacima Nacionalne koalicije za žene veterane beskućnike skoro 25 odsto ljudi koji žive na ulici su upravo ratni veterani. Među njima je sve više žena koje otpuštaju iz vojne službe. One čine 8 posto ukupne populacije veterana i gotovo 15 odsto aktivnih vojnika. Broj beskućnica veteranki se udvostručio od 2006. kada ih je bilo 1.380 da bi 2010. dosigle cifru od 3.328.

Njihova vojna služba uglavnom je kratkog veka, ali traume sa kojima žive po odlasku iz vojske su dugotrajne i bolne. Veliki broj njih posle skidanja uniforme završi na ulici, boreći se za egzistenciju i sa traumama od seksulanog zlostavljanja.

foto: printscreen maryfcalvert.com

Fotograf Meri Kalvert je radeći njihove portrete saznala užasnu istinu o životu žena veterana i njihovom seksualnom zlostavljanju u vojsci. Počinioci su uglavnom prolazi nekažnjeno ili ih čak nisu ni prijavljivale. Većina žena koje su odluče da služe zemlji kao pripadnice vojske, dožiele su neki oblik seksualnog zlostavljanja i maltretiranja od svojih muških kolega i nadređenih, a osim toga često obole od posttraumatskog stresa koji im otežava i uništava život, kako privatni tako i poslovni.

Jedna od onih koje nisu prijavile zlostavljanje bila je i Luri Hors koja je tada imala samo 19 godina. Radila je kao mehaničar na bombraderu B-29 kada ju je silovao jedan od kolega iz njenog tima. Kako je ispričala, samo je obukla pantalone i vratila se poslu, jer je znala da neće biti kažnjen.

Da ovaj problem nije skorašnji, već duboko ukorenjen u američkoj vojsci, pokazuje i priča

foto: printscreen maryfcalvert.com

. Ona je pre 20 godina, tokom službe u Koreji doživela seksulano zlostavljanje. Kolega je drogirao i silovao, ali nakon što je prijavila slučaj nadređenima, ona je bila ta koja je snosila posledice. Vraćena je nazad u Ameriku, optuženi nije odgovarao, a Paula je svoju vojnu službu završila nakon samo šest godina.

Sara Dženkins završila je vojnu službu u Korpusu mornaričke pešdije SAD, takozvanim marincima. I ona je preživela tešku traumu pošto je silovalo više vojnika u više navrata. Danas je ovisnica o teškim drogama i uglavnom živi na ulici, a hranu dobija od Nacionalne koalicije.

foto: printscreen maryfcalvert.com

Meisa A. Ramon je američkoj vojsci služila devet godina, i to u Ratnom vazduhoplovstvu, gde su je seksualno zlostavljali i mentor letenja i kolege piloti.

"Kad vidite pruge na odeći, one znače moć i autoritet. Nisam nikome prijavila jer bi to značilo kraj moje karijere. Za mene su važila pravila, za njih nisu. Kako god sam okrenula, to je značilo njihov svet protiv mog. Ništa nam ne veruju, negiraju naše tvrdnje i još nas pritom maltretiraju. Čini se kao da su nas hteli ubiti sumanutim zadacima", ispričala je Ramon.

foto: printscreen maryfcalvert.com

Pored trauma seksualnog zlostavljanja, po izlasku iz vojske žene najčešće čeka - ulica. Kako navodi udruženje Nacionalna koalicija za žene veterane beskućnike žene veterani najbrže su rastuća grupacija među beskućnicima u SAD, a očkeuje se da će taj procenat rasti u narednim godinama.

Ova organizacija trudi se da obezbedi bonove za hranu za žene koje ne mogu same da se prehrane, ali kaže da je to sve teže, jer je sve veći broj korisnica njihovih usluga. Ove godine u američkoj vojsci prijavljen je rekordan broj seksualnih napastvovanja, objavio je Pentagon u maju 2016. godine, nazvavši to potvrdom poverenja zaposlenih u vojsci u sam sistem

O problemu seksualnog napastvovanja u američkoj vojsci mediji su počeli intenzivnije da pišu nakon što je javnost potresao skandal kada je jedan od vojnika, iz osvete zbog raskida, delio fotografije koleginice vojnika na kojima je naga po internetu.

Tokom 2016. godine prijavljeno je 6.172 slučaja seksualnog napastvovanja, u odnosu na 6.082 koliko je prijavljeno godinu dana ranije. Samo četiri godine ranije, 2012. prijavljeno je upola manje - 3.604 slučaja.

Kurir.rs/Dejli mejl

Foto printscreen maryfcalvert.com