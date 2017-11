(VIDEO) NOVI SUHOJ IZAZVAO PANIKU U SAD: Ono za šta je sposoban Amerikanci imaju tek na papiru

Ruski lovac pete generacije Su-57 PAK-FA već je danima glavna tema američkih medija čija su specijalnost geopolitika i vojno-stručna tematika, naročito nakon što je ruski general Viktor Bondarev izjavio da se ovaj avion može da nadogradi do te mere da se slobodno može nazvati i avionom šeste generacije.

I dok američka vojska ulaže neverovatne napore u razvoj i profiliranje aviona šeste generacije, visoki ruski zvaničnici čija zemlja još uvek nije usvojila avion pete generacije, sada javno govore o ruskom avionu šeste generacije. To su izjave koje su Amerikance digle na noge.

‘Radi se o izuzetnom avionu koji po svojim ukupnim letnim i taktičkim karakteristikama može biti avion ne samo pete, već i šeste generacije’, izjavio je predsednik Veća Federacije za odbranu i sigurnost, general-pukovnik Viktor Bondarev govoreći o Su-57.

Viktor Bondarev, kako piše portal Russia Beyond, je bivši komandant ruskih vazdušno-svemirskih snaga i heroj Ruske Federacije, koji je u detalje upoznat sa mogućnostima novog ruskog lovca pete generacije Su-57. On je u svojoj izjavi koja je uzburkala američku stručnu javnost naveo kako ‘ovaj avion ima ogroman potencijal za modernizaciju’.

‘Njegova izuzetan nivo steltnosti daje osnov za dalji razvoj u svim pravcima. On predstavlja proizvod najviših tehničkih dostignuća u savremenoj vazduhoplovnoj nauci, i to ne samo u Rusiji, nego i u celom svetu’, dodao je on.

Amerikanci koji su u nekoliko navrata javno izneli informacije kako razmatraju različite koncepte avion šeste generacije koji će se nametnuti kao zahtevi prilikom njegove proizvodnje su se, ako i obično, odmah uznemirili na sam spomen ugrožavanje njihove nedodirljive vazdušne nadmoći u odnosu na ostatak sveta.

Taj avion bu trebai da bude zamena za američkog lovca pete generacije F-22 “Raptor”. Međutim, Amerikanci za sada nemaju jasno profilisanu listu tehničko-taktičkih prioriteta pa je još uvek nejasno protiv kakvih ciljeva bi se uopšte borio. Vrlo je verovatno da je američki projekat Penetrating Counter Air, projekat razvoja aviona šeste generacije, najviše odmakao i da će on biti polazna tačka za razradu tih aviona. I letačko osoblje sa F-22 “Raptor” je uključeno u ovaj projekat, s osnovnim ciljem sinergije nauke i praktičnog iskustva, koji će dati najbolji mogući rezultat.

U stvaranju aviona šeste generacije učestvuje i američka Ratna mornarica koja takođe analizira različite opcije primerene njenim potrebama. Radna verzija projekta aviona šeste generacije, koji se razvija za potrebe američkih pomorskih snaga, nosi ime Next Generation Air Dominance.

Često se ovaj projekt još naziva F/A-XX. Međutim, baš kao i u slučaju s projektom Penetrating Counter Air, ni američki pomorci nisu sasvim rasčistili sa kakvim će se sve pretnjama njihovo vazduhoplovstvo suočiti posle 2030.

godine. Inače, ovaj projekat vodi američka multinacionalna kompanija Boing, i on predviđa razvoj letelice koja će se proizvoditi u dve varijante: posadnoj i bezposadnoj. Osnova za razvoj F/A-XX će biti eksperimentalni demonstrator X-47B, proizvod američke korporacije Northrop Grumman.

Američkim vojnim stručnjacima nikako nije jasno kako su Rusi bez opsežnije analitičke studije tako brzo doneli zaključke šta se to očekuje od aviona šeste generacije i, uopšte, kakve će biti karakteristike buduće vazdušne bitke. Stoga deo američkih stručnjaka zaključuje da postoji mala verovatnoća da će ruski Su-57 biti osnovna ruska koncepcija za ostvarivanje vazdušne prevlasti u periodu nakon 25-30 godina.

