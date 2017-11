MOSKVA: Ne protivimo se proširenju EU, ali...

On je dodao da Rusija želi da bude sigurna da proces pridruživanja EU neće narušiti njene tradicionalne odnose sa pojedinim zemljama.

"Mnoge od zemalja koje žele da se pridruže EU, bilo da su na Zapadnom Balkanu ili Turska, dobro su poznati i potvrđeni trgovinski i ekonomski partneri Ruske Federacije, tako da pažljivo pratimo šta se dešava", rekao je Čižov za briselski portal Euraktiv.



On je kao primer naveo i Srbiju.



"Uzmimo Srbiju, na primer, gde neko iz SAD ode da ih uči kako da pristupe EU. Čak ni ljudima ovde se to nije dopalo", rekao je Čižov.



On je ponovio da Rusija nema ništa protiv zemalja koje uspostavljaju ili promovišu dobre odnose sa Evropskom unijom.



"Mi nemamo ništa protiv proširenja EU, što je drugačije od proširenja NATO", istakao je Čižov.



On je dodao da je u toku politički dijalog Moskve i Brisela te da se vode konsultacije na ekspertskom nivou o brojnim pitanjima, od borbe protiv trgovine narkotika do proširenja EU gde učestvuje sa radnom grupom za Zapadni Balkan.



Na pitanje da li je to nešto novo, Čižov ističe da je Rusija zainteresovana za proširenje EU.



Ukazao je i na predstojeći samit o Istočnom partnerstvu koji Rusija takođe prati ali, kako kaže, sa distance.

