(VIDEO) MEĐUNARODNA SVEMIRSKA PREVARA: Najveći projekat NASA ne postoji, sve je to masonska izmišljotina!

Jedan teoretičar zavere, koji se oslanjao na snimke NASA uživo sa Međunarodne svemirske stanice (NSS) pokušao je da dokaže upravo tu tvrdnju.



Skot C Vering je objavio veliki broj snimaka uživo na svom vebsajtu, ističući anomalije za koje tvrdi da su vanzemaljske letelice.



Ako je Varing hteo da podrži teoriju o prevarama na MSS, on bi morao da diskredituje većinu njegovih prethodnih istraživanja, pošto je više puta koristio kamere svemirske stanice kako bi tvrdio da je pronašao vanzemaljske NLO-e koji se približavaju Zemlji.



Međutim, u nedavnom postu na njegovoj internet stranici, on je bavi teorijom zavere MSS.

"Ovaj video snimljen je u 2016. godini, ali pažljivo pogledajte vrata i videćete da je ova lopta na svemirskoj stanici napravljena od neprobojnog plastičnog materijala ili šatora".



"Vrata nisu vazdušna, niti je prava lopta", tvrdi Varig.



"Proizvođač video snimka navodi da ovo ukazuje na činjenicu da svemirska stanica zapravo nije stvarno u svemiru, već da je to složena prevara".



"Još uvek gledam u to, ali jednostavno ne mogu da zamislim kako poklopac treba da zadrži vazduh unutra. Ovo je zaista zbunjujuće."



Vering je čak nagovestio i na neku vrstu prikrivanja, tvrdeći da je dan nakon objavljivanja detalja o teoriji Gugl privremeno ugasio njegovi stranicu.



"Dan kasnije nakon objavljivanja posta, Gugl zabranjuje moj sajt, jasno je da Gugl radi zajedno sa Vladom da spreči veliki broj tajni da postanu javne".



U članku o teoriji prevare MSS, na veb stranici zavere Timetounite.com piše: "Međunarodna svemirska stanica, baš kao i sve što nam je donela NASA, jeste masonska izmišljotina, potpuna izmišljotina izvedena specijalnim efektima, modelima, bazama, i razne trikovima kamerom. "



Postoji, naravno, puno dokaza da je MSS u svemiru. Njen lajv strim je napravio neverovatne slike Zemlje, uključujući oluje u razvoju i Aurore Borealis u spektakularnim detaljima.



NASA je snimila nekoliko lansiranja raketa koje su otišle do MSS sa tovarom. MSS koriste mnoge agencije širom sveta i sve potvrđuju da se naklazi u svemirzu.

Korišćene su od strane svemirskih agencija širom svijeta, što sve negiraju da je bilo gdje, ali oko Zemlje.

