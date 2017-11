(FOTO) IZGLEDA KAO SASVIM OBIČNA FOTOGRAFIJA: Priča koja se krije iza nje nateraće vam suze na oči

Vidi se kako jedan od članova ambulantne službe stoji pored bolničkih nosila i gleda u more.

Međutim, ne može se primetiti kako je u nosilima pacijentkinja na samrti čija je poslednja želja bila upravo da još jedan, poslednji put vidi more i plažu.

"Ekipa je prevozila pacijentkinju na palijativnu negu u lokalnu bolnicu i ona je izrazila želju da vidi plažu i more poslednji put. Iako to mimo propisa, ekipa je uslišila želju pacijentkinji i skrenuli su sa puta do jedne male lepe plaže.

Pacijentkinja je plakala od sreće. Ponekad nije do umeća, znanje, lekova već saosećanja. To je ono što pravi razliku", rekla je Helen Donaldson, jedna od zaposlenih u Ambulantnoj službi.



Kurir.rs/Yahoo news

Foto: Facebook

Kurir

Autor: Kurir