(VIDEO) ŠOK OTKRIĆE - NEMAČKA INVAZIJA SSSR JE BILA NAMEŠTALJKA: Hitler i Staljin su i posle toga sarađivali pod okriljem ove organizacije

Svi lideri su u stvari masoni, a svi ratovi su u stvari šarada dizajnirana da se porobe i unište svi oni koji se ne pokoravaju.

Često se navodi da je nereagovanje Staljina na operaciju Barbarosa (Hitlerova invazija Rusije 1941. godine), iako je bio obavešten o njoj, jedna od najvećih misterija Drugog svetskog rata.

Kao što se to dogodilo u Dankirku, gde je Hitler omogućio evakuaciju 330.000 savezničkih vojnika, objašnjenje leži u sukobu između ratnih lidera: Hitlera, Čerčila, Ruzvelta i Staljina.

Bankari Iluminata pokreću ratove kako bi unapredili agendu satanističke svetske vlasti. Ratni lideri su bili članovi Iluminata i odabrani su da predvode još jednu katastrofu koja je zadesila ljudsku rasu. Njihovo nepodesno ponašanje je tako dizajnirano da nastane što veći pokolj i da se rat što više oduži.

Staljin je bio potpuno obavešten o operaciji Barbarosa, ali je odbio da pošalje svoju vojsku kao odgovor na to kako ne bi isprovocirao Nemce.

Ruski obaveštajci su se probili u redove nacista i bilo je puno izveštaja o budućoj invaziji nacista na Rusiju. Jedan od špijuna koji je to dojavio bio je Viktor Sordž, novinar koji je bio blizak sa nemačkim ambasadorom u Japanu.

Sordž je 5. maja 1941. godine poslao u Moskvu mikrofilm telegrama od

ministra spoljnih poslova Ribentropa na kom je pisalo: „Nemačka će započeti rat sa SSSR-om sredinom juna 1941. godine“. Deset dana kasnije, Sordž je javio tačan datum – zora, 22. jun 1941. godine.

Staljin ga je nagradio tako što ga je nazvao ratnim profiterom i uhapsio. Japanci su predložili razmenu zarobljenika, ali Staljin je usmrtio Sordža jer je prozreo zaveru Iluminata.

Sredinom aprila 1941. godine su se pojavili izveštaji da su odabrane mete za bombardovanje i okupaciju. Čerčil je tada upozorio Staljina da nacisti planiraju da napadnu Rusiju 22. juna ujutru.

Zašto je Staljin ignorisao ova upozorenja kada je znao da su nacisti imali 9 vojski sa po 150 divizija svuda širom ruske granice? Tu je bilo više od pola miliona vojnika i 650.000 vozila.

Staljin je odbio da odobri kontramere čak i kad je invazija počela rekavši da Hitler samo testira odbranu.

Zbog tog Staljinovog poteza je život izgubilo 20 miliona Rusa.

Navodi se da je Staljin 1937. godine počeo da čisti Crvenu armiju, usmrtivši maršala Mihaila Tukačevskog i mnoge druge ratne veterane. On je to činio sve do nemačke invazije.

Izgovor za ubijanje patriotskih ruskih oficira su bila „izdajnička pisma“ koja je falsifikovao Rajnhard Hajdrih, zamenik šefa Gestapoa.

Štaviše, godinu dana pre invazije, Staljin je dozvolio nemačkim avionima da sprovedu izviđačke letove nad zapadnom Rusijom, zabranivši svom vazduhoplovstvu da se meša. Zašto je on zaboga to učinio?

Pored toga, nacistička Nemačka je dobila na milione tona sirovina iz Rusije za naoružanje. Evo šta piše na Vikipediji:

"Nemačka je dobila milion tona žitarica, pola miliona tona pšenice, 900.000 tona ulja, 100.000 tona pamuka, 500.000 tona fosfata i značajnu količinu važnih sirovina, uključujući i milion tona soje.

Ova roba je transportovana preko sovjetske i okupirane poljske teritorije. Sovjeti su zauzvrat dobili pomorskog kruzera, planove za ratni brod Bizmark, tešku pomorsku artiljeriju, raznu pomorsku opremu i trećinu najnovijih nemačkih ratnih aviona, uključujući Me-109, Me-110, i Ju-88. Sovjeti su takođe dobili naftu i električnu opremu, lokomotive, turbine, generatore, dizel motore, brodove, mašinski alat, kao i nemačku artiljeriju, tenkove, eksplozive i hemijsku ratnu opremu“.

U noći invazije, iz Rusije je preko okupirane Poljske prešlo mnoštvo kamiona sa gvožđem. Vikipedija zaključuje: „Uvoz sovjetskih sirovina u Nemačku je bio ključan za operaciju Barbarosa“.

Hitler i Staljin su zatim svojim katastrofalnim potezima napravili samo još veći masakr.

Sudeći po njihovim potezima, Hitler i Staljin su želeli da rat traje što duže i da košta što više. Teško da se može reći da je to bila borba između SSSR-a i nacističke Nemačke.

Komunizam i fašizam su bili zli blizanci koje su stvorili Iluminati. Pre se može reći da se prava borba vodila između Iluminata i ljudske rase.

Kurir.rs/beforeitsnews.com

Foto: Profimedia

