(VIDEO) PREOKRET: Sud oslobodio Sakašvilija!

Ukrajinski sudija odbio je da mu izrekne kaznu kućnog pritvora. On je uz kauciju pušten na slobodu, a ispred suda sačekala ga je oduševljena masa njegovih pristalica.

"Sud nije usvojio žalbu tužilaštva i Mihail Sakašvili je pušten!", objavljeno je na Fejsbuk nalogu lidera ukrajinske opozicije.

On je danas pred Okružnim sudom Kijeva da sebe vidi kao ratnog zatvorenika i da će ukoliko ga vrate u zatvor "štrajkovati glađu do kraja".

"Ako me vrate u zatvor, gladovaću do kraja. Ali svi će znati ko je organizovao to ubistvo", rekao je Sakašvili novinarima tokom pauze zasedanja suda koji odlučuje o merama zadržavanja.

