(VIDEO) BLAM USRED SIRIJE: Asad krenuo za Putinom, vojnici mu preprečili put

Međutim, kamere su snimile zanimljiv trenutak i to prilično neprijatan po Asada.

Ruski vojnici su usred Sirije preprečili put Bašaru al-Asadu kad je krenuo za Putinom tokom vojne smotre.



Kada je Putin izašao iz aviona, Asad nije krio svoju ushićenost pri susretu, pa su se srdačno zagrlili i pozdravili.





Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije, kada je Putin krenuo u smotru ruskih vojnika, Asad je brže-bolje krenuo za njim - ali nije stigao daleko. Jedan od ruskih vojnika odmah mu je prepriječio put rukom i dao mu do znanja da ne može dalje za Putinom.



Asad mu je gestom dao do znanja da shvata naredbu i poslušno ostao na mestu. To ne bi bilo toliko upečatljivo da se nije dogodilo usred Sirije, zemlje u kojoj je Asad na vlasti od 2000.



Rusija je ključni saveznik sirijskog režima, a njena vojna intervencija bila je presudan faktor u preokretu građanskog rata koji traje od 2011. i u kome je ubijeno više od 400.000 ljudi.



Kurir.rs/Index.hr

Foto: Youtube/Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

LUDAK ILI MAHER? Pilot ruskog lovca rizikuje život zarad dobrog zezanja!

Kurir

Autor: Kurir